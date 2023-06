Sicilia: uccide il fratello a colpi di pistola, arrestato

StrettoWeb

Omicidio in Sicilia, nel Catanese: i carabinieri hanno arrestato l’assassino subito dopo il delitto

Omicidio nella notte a Paternò, nel Catanese: un 34enne, Andrea Pefumi, tossicodipendente, ha ucciso con 4 colpi di pistola il fratello Paolo, 40enne.

E’ accaduto in via Pergusa, alla periferia del paese, nella casa della vittima.

I carabinieri hanno arrestato l’assassino subito dopo il delitto.

Secondo le prime informazioni, i fratelli, in serata, avevano litigato in un pub di Paternò: poco prima di mezzanotte Andrea ha raggiunto Paolo nella sua casa e lo ha ucciso. Il movente sarebbe legato alla continua richiesta di denaro da parte del fratello minore, he spesso utilizzato per acquistare la droga.