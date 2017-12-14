Orrore in Sicilia: due donne uccise in casa, fermato 30enne

Svolta nelle indagini sull’uccisione delle sorelle Maria Lucia e Filippa Mogavero, di 70 e 79 anni, accoltellate ieri nella loro casa di Ramacca (Catania): un 30enne è stato fermato dai Carabinieri del Reparto Operativo di Catania, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Ramacca e della Compagnia di Palagonia, che lo hanno individuato e sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria.

Maria Lucia Mogavero e Filippa Mogavero sono state uccise ieri pomeriggio nella loro abitazione nella centrale Piazza Margherita di Ramacca. Alla presenza del Procuratore della Repubblica di Caltagirone e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catania verranno illustrati i particolari nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la sala stampa della Procura della Repubblica calatina.

Il 30enne, con precedenti, di Ramacca, avrebbe agito a scopo di rapina.