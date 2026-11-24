Prosegue il tour nazionale di Cateno De Luca per la presentazione del progetto politico di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord. Dopo la tappa di Genova, il leader del movimento e sindaco di Taormina ha raggiunto Torino, dove questa sera si è svolta l’assemblea organizzativa del Piemonte. Al centro dell’incontro la costruzione di un progetto civico nazionale, il radicamento territoriale e le prospettive politiche nel capoluogo piemontese. “Una bella energia a Torino! Questa sera, all’assemblea organizzativa di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord del Piemonte, abbiamo respirato la voglia concreta di cambiare passo e di costruire qualcosa di solido, partendo dalle persone e dai territori. Stiamo dando forma a un progetto civico nazionale. Oggi insieme a noi anche Carlo Bottani, segretario di Sindaci d’Italia e presidente della Provincia di Mantova. Un cammino che oggi guarda con determinazione anche al Piemonte!”, afferma De Luca.

Sud chiama Nord, De Luca e Castelli al lavoro per una lista a Torino

Nel corso dell’appuntamento piemontese, De Luca ha affrontato anche il tema delle prospettive elettorali a Torino, confermando il lavoro avviato insieme alla presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, per la presentazione di una propria lista. Il movimento guarda con attenzione alle scelte del centrodestra per il governo della città, rivendicando al contempo l’autonomia del proprio percorso politico. “A Torino con il nostro presidente Laura Castelli stiamo lavorando per presentare una nostra lista e le interlocuzioni sono già avviate. Allo stesso tempo osserviamo con attenzione quale sarà la proposta del centrodestra per guidare la città, ma una cosa è chiara: noi abbiamo già deciso di tracciare il nostro percorso, senza rincorrere nessuno.”

De Luca rilancia la centralità dei territori e il rafforzamento dei poteri dei sindaci

Tra i punti centrali del progetto politico illustrato da De Luca figura il rafforzamento del ruolo degli amministratori locali, attraverso il trasferimento di nuove competenze ai municipi e l’attribuzione di strumenti concreti ai primi cittadini per rispondere alle esigenze delle comunità. “La nostra idea di amministrazione mette al centro i territori, punta a trasferire nuove competenze ai municipi e vuole ridare forza e strumenti concreti ai sindaci, perché è chi vive i quartieri e i comuni ogni giorno a conoscere davvero i bisogni delle comunità.” La tappa di Torino rappresenta un ulteriore passaggio del percorso organizzativo intrapreso da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia per estendere la propria presenza sul territorio nazionale, coinvolgendo amministratori locali e realtà civiche. “Grazie a chi c’era stasera, a chi sta dando una mano sul territorio e a chi farà parte del progetto”, conclude Cateno De Luca.