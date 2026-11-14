Reggio Calabria accoglie Alviero Martini: lo stilista di fama mondiale protagonista del Premio Muse e di un incontro con gli studenti

Nato con l’intento di portare a Reggio Calabria, anche nomi dell’arte e della creatività, quest’anno il Premio Muse presenterà domenica 15 novembre alle ore 18 alla Sala D’Arte di via San Giuseppe 19 e lunedì 16 nella mattinata al Liceo Artistico “Preti – Frangipane” una grande personalità come Alviero Martini che si distingue nel suo operato, nella diffusione della bellezza, dell’arte e della moda.

Il presidente Muse Giuseppe Livoti rivendica “la libertà del Premio Muse, dove il patrocinio all’evento, siamo noi stessi con il nostro operato, la nostra voglia di fare e naturalmente la serietà del lavoro culturale che ci vede impegnati su più fronti e che viene visto dai premiati come valore aggiunto in una società mercificata. Nel corso di quasi tre decenni, l’iniziativa che è libera ed indipendente e non gode di – nessun contributo -, ha portato a Reggio Calabria personalità di spicco del mondo della moda, del giornalismo, dello spettacolo e del mecenatismo, tra cui Rosanna Cancellieri, Marinetta Saglio, Ilaria Grillini, Fioretta Mari, Emilia Costantini e la famiglia di orafi Spadafora, questi tra i tanti nomi che, caratterizzano la palma res che trova in S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia un nome che ha sigillato la nostra attività“, conclude Livoti.

L’appuntamento di domenica vedrà una presentazione particolare poichè come in un romanzo Alviero Martini racconterà la storia della sua vita: un’esplosione di creatività apprezzata in tutto il mondo. Creando la linea di borse “Geo” si guadagna l’appellativo di “stilista viaggiatore”. Una storia di stile all’insegna di una forte personalità da “globetrotter”. “Andare lontano viaggiando” è l’autobiografia completa che vede già dal titolo la ripresa dell’acronimo del suo attuale brand, ALV (Andare Lontano Viaggiando). Il libro ripercorre oltre cinquant’anni di carriera tra successi internazionali, sfide personali e qualche volta poca gratitudine ricevuta nel mondo della moda.

Un racconto che coinvolgerà il pubblico nel racconto del suo nuovo inizio. Martini si rifarà alla sua infanzia in una famiglia di contadini vicino a Cuneo, gli studi artistici serali e il lavoro giovanile come garzone di sartoria. L’autore si soffermerà anche sula nascita della linea ALV nel 2006 e l’ideazione della celebre stampa “Passport”, ispirata ai timbri raccolti sui suoi passaporti durante i viaggi intorno al mondo.

Lo stilista Alviero Martini è attivamente impegnato in diverse iniziative di beneficenza e volontariato. Il suo contributo riguarda sia il supporto personale a organizzazioni umanitarie che collaborazioni solidali legate ai suoi marchi.

Spazio sarà dato ai suoi impegni personali: il sostegno ai bambini in India. Dal 2002 collabora attivamente con l’organizzazione Care to Action Italia, di cui è socio onorario e testimonial. Ha effettuato numerosi viaggi in India a Vijayawada, promuovendo la costruzione di case-famiglia e il sostegno a distanza per l’istruzione e l’alimentazione di centinaia di bambini. Ed ancora iniziative personali di solidarietà.

Dal 2020 è testimonial ufficiale dei City Angels, l’associazione di volontari che assiste i senzatetto e le persone in difficoltà nelle città italiane, sostenendo regolarmente le loro campagne di raccolta fondi e il 5 per mille. Lunedì 16 novembre 2026, alle ore 9,00, lo stilista Alviero Martini dialogherà con gli studenti del corso di design della moda del liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane”. Lo stilista, visiterà il laboratorio di moda del Liceo e offrirà agli studenti importanti spunti tecnici e imprenditoriali oltre a raccontare e raccontarsi.

Tutto questo grazie al protocollo tra l’Associazione “Le Muse” ed il Liceo, protocolli che, come ricorda la coordinatrice Daniela Palamara, referente dell’associazione per i protocolli e i rapporti con enti, istituzioni e ordini professionali, non devono rimanere semplici accordi formali, ma trasformarsi in occasioni concrete di collaborazione, eventi, convegni e percorsi di formazione per aprire ulteriormente i nostri orizzonti e ampliare l’offerta culturale letteraria, artistica e scientifica e che avrà nei giovani uno dei suoi principali destinatari.