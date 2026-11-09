Reggina, ancora porte aperte al Sant’Agata: il programma degli allenamenti della settimana e quando i tifosi potranno entrare al centro sportivo

“La Reggina comunica che gli allenamenti della prima squadra in programma martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione. A partire da venerdì 13 novembre, gli allenamenti che precederanno la gara casalinga contro il Sambiase si svolgeranno a porte chiuse”. Così in una nota il club amaranto conferma le porte aperte anche per questa settimana, dopo la seconda vittoria consecutiva, in casa dell’Enna.

Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana: