Messina protagonista alla sesta edizione del Premio Sikelos 2026, il riconoscimento promosso dall’omonima associazione per valorizzare le personalità siciliane che, attraverso il proprio impegno professionale, culturale, sociale e istituzionale, contribuiscono a promuovere l’identità e l’immagine dell’Isola in Italia e nel mondo. A ricevere il premio per la provincia di Messina è stata Milena Romeo, giornalista, operatrice culturale e presidente dell’associazione culturale Antonello da Messina, insignita del riconoscimento per il suo impegno nella promozione della cultura e nella valorizzazione del patrimonio identitario siciliano. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 21 novembre nell’Aula consiliare di Palazzo degli Elefanti, a Catania, alla presenza delle personalità premiate e dei rappresentanti istituzionali.

Milena Romeo premiata per il suo impegno nella promozione culturale di Messina

Il riconoscimento assegnato a Milena Romeo valorizza il percorso professionale e culturale della giornalista messinese, impegnata nella diffusione della conoscenza della storia, delle tradizioni e del patrimonio artistico del territorio. Un’attività portata avanti anche attraverso l’associazione culturale Antonello da Messina, che negli anni ha contribuito a mantenere viva l’attenzione sulla cultura e sull’identità locale. Il Premio Sikelos intende infatti riconoscere il contributo di quanti, nei diversi settori della società, si distinguono per iniziative capaci di valorizzare le risorse culturali, professionali e umane della Sicilia. Per la provincia di Messina, la scelta è ricaduta su Milena Romeo, il cui impegno si inserisce nelle attività di promozione e divulgazione del patrimonio culturale siciliano.

L’assessore Enzo Caruso alla cerimonia in rappresentanza del sindaco Basile

Alla premiazione ha partecipato anche l’assessore alle Politiche culturali del Comune di Messina, Enzo Caruso, presente in rappresentanza del sindaco Federico Basile. La partecipazione dell’assessore ha testimoniato l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti delle personalità e delle realtà messinesi impegnate nella crescita culturale e nella valorizzazione del territorio. La cerimonia ha rappresentato inoltre un’occasione per richiamare il ruolo della cultura, dell’associazionismo e della tutela delle identità locali nella conservazione e nella trasmissione del patrimonio storico e artistico della Sicilia. Un impegno che contribuisce a rafforzare il legame tra le comunità e i propri territori, valorizzando le esperienze di chi opera quotidianamente nella promozione culturale.

Premio Sikelos 2026, undici personalità premiate dalle province siciliane

La sesta edizione del Premio Sikelos ha visto l’assegnazione di undici riconoscimenti, destinati a personalità rappresentative delle nove province siciliane e a due figure individuate attraverso categorie speciali. Accanto alla messinese Milena Romeo, per la provincia di Catania è stata premiata Olivia Conticello, giovane promessa del tennis italiano, mentre per Agrigento il riconoscimento è andato a Settimio Biondi, scrittore e saggista. Per Caltanissetta è stato premiato Ignazio Salvatore Manduca, ingegnere edile ed esperto di energia e sicurezza sul lavoro. Il riconoscimento per Enna è stato assegnato a Nietta Bruno, imprenditrice nel settore turistico. Per la provincia di Palermo è stato scelto Luca Pintacuda, manager, imprenditore e direttore creativo, mentre per Ragusa il premio è stato attribuito a Stefano Ricca, imprenditore e innovatore nel settore ICT. Il riconoscimento per Siracusa è andato a Lisa Romano, regista, sceneggiatrice e direttrice artistica, fondatrice dell’Ortigia Film Festival. Per Trapani è stato invece premiato Giuseppe Vultaggio, imprenditore agricolo e ristoratore. Le personalità selezionate rappresentano diversi ambiti professionali e culturali, dall’imprenditoria allo sport, dalla comunicazione alla ricerca e alla valorizzazione del territorio.

I riconoscimenti speciali a Ruggero Sardo e Corrado Protasi

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche due premi speciali. Il Premio del Consiglio Direttivo Sikelos è stato conferito a Ruggero Sardo, conduttore televisivo e radiofonico, volto noto della comunicazione regionale. Il titolo di Ambasciatore Siciliano è stato invece assegnato a Corrado Protasi, operatore sanitario, volontario e presidente AIDO di Noto, impegnato da anni in iniziative sociali, solidali e di inclusione. Due riconoscimenti che si aggiungono ai premi provinciali e che valorizzano esperienze legate alla comunicazione, all’impegno civile e alla solidarietà.

Premio Sikelos, l’organizzazione e i partner della manifestazione

L’organizzazione della sesta edizione del Premio Sikelos è stata curata dal direttivo dell’associazione, presieduto dal Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Andrea Finocchiaro, insieme al Maestro del Lavoro Giuseppe Milazzo e a Natale Spolverino. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito anche i rappresentanti delle delegazioni provinciali e gli uffici comunali dei capoluoghi, coinvolti nell’attività istruttoria. Numerosi i partner pubblici e privati che hanno sostenuto la manifestazione, tra cui Regione Siciliana, Assemblea regionale siciliana, Ordine dei Giornalisti, Assostampa, CNR, Unimri, Unpli, Unicef, Confesercenti, Ancri, BC Sicilia e Remax Platinum.