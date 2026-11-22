Il ripristino di due linee di autobus, il potenziamento delle corse nei quartieri dell’area centro-sud e un maggior numero di mezzi sostitutivi del tram. Sono le richieste avanzate dal consigliere della Terza Circoscrizione di Messina, Alessandro Cacciotto di Fratelli d’Italia, che torna a denunciare le difficoltà quotidiane affrontate dai residenti di numerosi quartieri e villaggi a causa delle carenze del trasporto pubblico locale. Nel mirino dell’esponente circoscrizionale finiscono ATM e l’Amministrazione comunale, accusate di non aver fornito risposte concrete alle segnalazioni presentate nel tempo. Cacciotto riconosce i miglioramenti complessivi registrati negli ultimi anni nel servizio di trasporto pubblico, ma sostiene che tali progressi non abbiano risolto i problemi di collegamento di diverse zone della città. Una situazione che, secondo il consigliere, penalizza soprattutto lavoratori, studenti e persone anziane, costretti a confrontarsi con collegamenti insufficienti e difficoltà negli spostamenti quotidiani. “A dispetto della narrazione trionfalistica che si vorrebbe far passare, la realtà quotidiana raccontata dai cittadini della Terza Circoscrizione è fatta di interi quartieri e villaggi ancora tagliati fuori dal trasporto pubblico locale”, afferma Cacciotto, chiedendo interventi mirati per garantire una maggiore accessibilità al servizio.

Trasporto pubblico a Messina, chiesto il ripristino delle linee ex 36 ed ex 11 bis

Tra le priorità indicate dal consigliere figurano il ripristino della linea ex 36, considerata fondamentale per assicurare un collegamento diretto lungo il versante Camaro-Bordonaro, e quello della linea ex 11 bis in direzione Mangialupi. Due collegamenti che, secondo Cacciotto, risponderebbero a esigenze concrete dei residenti e contribuirebbero a ridurre le difficoltà di spostamento nelle aree interessate. Il consigliere richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di potenziare le fasce orarie del servizio e incrementare il numero delle corse in partenza da Bisconte e Camaro, dove l’attuale offerta viene giudicata insufficiente rispetto alle esigenze dell’utenza. Un’altra questione riguarda gli autobus sostitutivi del tram, per i quali viene richiesto un rafforzamento del servizio, con particolare urgenza nella zona di Provinciale. Qui, secondo le segnalazioni raccolte dal rappresentante circoscrizionale, i disagi sarebbero diventati una difficoltà ricorrente per chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici. Le richieste riguardano quindi sia il recupero di collegamenti precedentemente esistenti sia una migliore organizzazione delle corse nelle aree che risultano maggiormente penalizzate.

Cacciotto: “Lavoratori, studenti e anziani pagano l’isolamento dei quartieri”

Le criticità evidenziate non rappresentano, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, problematiche nuove. Cacciotto sostiene infatti di averle già segnalate formalmente e in più occasioni agli organi competenti, senza che siano arrivati i provvedimenti richiesti. La questione viene posta soprattutto sotto il profilo del diritto alla mobilità, considerato essenziale per consentire ai residenti di raggiungere luoghi di lavoro, scuole e servizi cittadini. Il consigliere sottolinea come le difficoltà siano particolarmente rilevanti per le categorie che dipendono maggiormente dal trasporto pubblico, comprese le persone anziane che non dispongono di mezzi propri. “Si tratta di richieste basilari, frutto delle segnalazioni quotidiane di lavoratori, studenti e anziani che pagano a caro prezzo l’isolamento di queste zone, incalza Cacciotto. Sono tutte problematiche ben note sia ad ATM che a Palazzo Zanca, eppure non hanno ricevuto alcun accoglimento. A rimetterci, come sempre, sono esclusivamente i cittadini”. La denuncia si concentra dunque sulla distanza che, secondo il consigliere, continua a esistere tra il potenziamento generale del trasporto pubblico messinese e le esigenze specifiche dei quartieri della Terza Circoscrizione, dove alcune zone rimarrebbero ancora prive di collegamenti adeguati.

L’appello ad ATM e Palazzo Zanca: maggiore ascolto delle esigenze del territorio

Oltre alle richieste relative alle singole linee, Cacciotto solleva una questione più generale sulle modalità di programmazione e gestione del servizio di trasporto pubblico cittadino. Secondo il rappresentante della Terza Circoscrizione, le scelte organizzative dovrebbero tenere maggiormente conto delle segnalazioni provenienti dai territori e delle esigenze manifestate da chi utilizza quotidianamente autobus e collegamenti sostitutivi. Il consigliere invita quindi ATM e l’Amministrazione comunale di Messina ad aprire un confronto più concreto con i residenti, affinché il miglioramento del servizio possa interessare anche le zone attualmente penalizzate. “Se ATM e l’Amministrazione Comunale smettessero di calare le scelte dall’alto e iniziassero finalmente a prestare ascolto a chi il territorio lo vive davvero, forse si riuscirebbe a fare quel salto di qualità che i messinesi meritano e attendono da tempo”, conclude Cacciotto. L’appello è dunque rivolto ai vertici dell’azienda di trasporto e a Palazzo Zanca, con la richiesta di valutare il ripristino delle linee ex 36 ed ex 11 bis, il potenziamento delle corse da Bisconte e Camaro e il rafforzamento degli autobus sostitutivi del tram nella zona di Provinciale. Interventi che il consigliere considera necessari per garantire collegamenti più efficienti e ridurre i disagi che continuano a interessare i residenti dell’area centro-sud della città.