Il tenente colonnello Pierluigi Raspa, originario di Roccalumera, in provincia di Messina, è il nuovo comandante delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare che rappresenta l’Italia nel mondo attraverso le sue spettacolari esibizioni aeree. Il passaggio di consegne si è svolto ieri, con Raspa che ha assunto il comando del 313° Gruppo di Addestramento Acrobatico, subentrando al tenente colonnello Franco Paolo Marocco. L’ufficiale messinese diventa così il 27° comandante delle Frecce Tricolori dalla costituzione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvenuta nel 1961.

Il nuovo comandante sarà chiamato a guidare le Frecce Tricolori anche durante un importante processo di rinnovamento della flotta

Per Raspa si apre un incarico di particolare prestigio e responsabilità, in una fase significativa della storia della formazione acrobatica italiana. Il nuovo comandante sarà infatti chiamato a guidare le Frecce Tricolori anche durante un importante processo di rinnovamento della flotta. Tra le principali sfide che lo attendono figura il passaggio dagli attuali velivoli MB-339 ai nuovi M-346 PAN, destinati a raccogliere l’eredità degli aerei che per decenni hanno accompagnato le esibizioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale nei cieli italiani e internazionali.