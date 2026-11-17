“Ci sono vertenze che vanno ben oltre l’aula di un tribunale, perché in gioco non c’è soltanto il destino di un singolo, ma la dignità del lavoro e il valore stesso dei diritti. La storia di Arturo Milano, lavoratore del Porto di Gioia Tauro, è una di queste. Dopo otto anni di contenzioso e ben due passaggi davanti alla Corte di Cassazione, le sue ragioni hanno trovato definitiva conferma. Tutto inizia nel 2018, quando Milano viene licenziato in tronco dalla Sea Work Service Srl mentre si trova in congedo parentale, regolarmente comunicato all’azienda. Una decisione gravissima, alla quale il lavoratore sceglie di non piegarsi, sostenuto fin dal primo istante dalla FILT CGIL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria”. Lo afferma in una nota il Segretario della FILT CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria, Domenico Laganà.

“L’iter giudiziario è stato lungo e tortuoso: dopo le vittorie in primo grado (rito Fornero) e in Appello, la società ha portato il caso in Cassazione, ottenendo un rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria sulla questione della ricezione delle PEC. Nonostante l’ennesima conferma a favore del lavoratore, l’azienda ha tentato un secondo ricorso alla Suprema Corte, che ora ha messo la parola fine alla vicenda respingendo definitivamente le pretese della società. Dietro questo risultato c’è il lavoro instancabile dell’avvocato Sabina Pizzuto, alla quale la FILT CGIL ha affidato la difesa sin dall’inizio. Con rigore giuridico e tenacia, l’avvocato Pizzuto ha saputo smontare ogni tentativo di ribaltare il verdetto, accompagnando il lavoratore fino alla vittoria finale. Altrettanto decisivo è stato l’impegno della FILT CGIL reggina, guidata dal Segretario Domenico Laganà, che non ha mai considerato questa causa una battaglia individuale, restando al fianco di Milano anche nei momenti più logoranti”.

“Questa sentenza manda un messaggio inequivocabile: i diritti non sono favori delle aziende e non possono essere calpestati“, sottolinea il sindacato. “Arturo Milano rappresenta oggi il valore della resistenza e della fiducia nella giustizia. Quando un lavoratore non viene lasciato solo e trova un sindacato e una difesa legale all’altezza, arrendersi non è un’opzione: fino all’ultima parola della Cassazione, hanno vinto il lavoro e la dignità”.