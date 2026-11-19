È morto Corrado Augias. Il giornalista, scrittore e storico volto della televisione italiana si è spento oggi all’età di 91 anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Repubblica, quotidiano al quale Augias è stato legato per gran parte della propria carriera professionale. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias è stato uno dei protagonisti del giornalismo e della divulgazione culturale italiana. Nel corso di una lunga attività professionale ha lavorato nella carta stampata, in televisione e nel mondo dell’editoria, distinguendosi per la capacità di affrontare temi complessi legati alla storia, alla letteratura, alla politica e alla società.

Chi era Corrado Augias, dalla carriera giornalistica al successo in televisione

La carriera di Corrado Augias ha attraversato oltre sei decenni di storia dell’informazione italiana. Dopo gli studi in Giurisprudenza, il suo percorso professionale lo ha portato in Rai, dove ha iniziato a lavorare nel 1960. Negli anni successivi ha maturato importanti esperienze nel giornalismo internazionale, lavorando come corrispondente da New York e occupandosi anche dell’attualità francese. Un capitolo fondamentale della sua carriera è stato il rapporto con la Repubblica, il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari nel 1976, del quale Augias è stato una delle firme più riconoscibili. Attraverso articoli, approfondimenti e la celebre rubrica “La Posta di Augias”, ha costruito un dialogo costante con i lettori, affrontando questioni di attualità, cultura, etica e vita quotidiana. La sua attività giornalistica è stata caratterizzata da un forte interesse per la conoscenza e per il ruolo della cultura nella comprensione della società contemporanea.

Da Telefono Giallo a Babele, i programmi che hanno segnato la televisione italiana

Il grande pubblico ha conosciuto e apprezzato Corrado Augias soprattutto attraverso le sue trasmissioni televisive. Tra i programmi più celebri figura “Telefono Giallo”, trasmesso su Rai 3 a partire dal 1987, che affrontava casi di cronaca e misteri irrisolti, coinvolgendo direttamente il pubblico nella ricostruzione delle vicende. La trasmissione rappresentò una delle esperienze più riconoscibili della televisione d’inchiesta italiana, contribuendo a consolidare la notorietà del giornalista. Un altro programma fondamentale fu “Babele”, dedicato ai libri e alla letteratura, attraverso il quale Augias portò il dibattito culturale sul piccolo schermo. Nel corso degli anni ha ideato e condotto numerose altre trasmissioni, tra cui “Enigma”, “Le storie – Diario italiano”, “Visionari”, “Quante storie”, “Città segrete”, “Rebus” e “La gioia della musica”.

Il passaggio dalla Rai a La7 e il programma La Torre di Babele

Nel novembre 2023, dopo una lunghissima esperienza professionale legata alla Rai, Corrado Augias è approdato a La7, dove ha dato vita a una nuova fase della propria attività televisiva. Con “La Torre di Babele” ha continuato a proporre approfondimenti dedicati alla storia, alla politica, alla cultura e ai grandi cambiamenti della società contemporanea. La trasmissione ha rappresentato la prosecuzione di un percorso professionale nel quale la televisione è stata utilizzata come strumento di conoscenza e confronto. Anche negli ultimi anni Augias ha mantenuto un ruolo riconoscibile nel panorama culturale italiano, continuando a proporre riflessioni e analisi sui principali temi del presente attraverso il racconto del passato.

L’esperienza politica di Corrado Augias al Parlamento europeo

La sua lunga carriera ha compreso anche un’esperienza nelle istituzioni europee. Dal 1994 al 1999 Corrado Augias è stato parlamentare europeo, eletto nelle liste del Partito Democratico della Sinistra. Durante il mandato ha fatto parte della commissione parlamentare competente per la cultura, la gioventù e l’istruzione, ambiti che hanno rappresentato interessi centrali anche nella sua attività giornalistica e intellettuale. Terminata l’esperienza politica, ha proseguito il proprio percorso professionale nel mondo dell’informazione, della televisione e della scrittura.