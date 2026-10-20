Reggio Calabria, 10 nuovi posti dialisi. Puntillo: “bicchiere mezzo pieno, battaglia ancora aperta”

“Dieci nuovi posti rene per il territorio comunale di Reggio Calabria, ma per la FINTRED Calabria il provvedimento della Giunta regionale rappresenta soltanto una prima risposta a un problema che l’associazione denuncia da otto anni“. Il Coordinamento regionale, attraverso il suo referente Francesco Puntillo, prende atto della decisione assunta dalla Regione su proposta del presidente Roberto Occhiuto, sottolineando “il valore dell’incremento autorizzato ma esprimendo forti perplessità rispetto al numero dei posti previsti”. Al centro della questione c’è infatti una differenza significativa tra il fabbisogno individuato negli anni e la dotazione aggiuntiva appena autorizzata. La delibera dell’ASP di Reggio Calabria n. 582 del 17 maggio 2018 aveva già indicato la necessità di 29 posti rene aggiuntivi. Nel corso del più recente confronto istituzionale, secondo quanto riferisce FINTRED, era stata riconosciuta dal presidente Occhiuto la necessità di 19 nuovi posti. La Giunta regionale ha invece autorizzato un incremento di 10. “Siamo di fronte a una progressiva riduzione dei numeri che lascia basiti”, dichiara Puntillo, evidenziando come “sia difficile comprendere le ragioni di questa diminuzione a fronte di un fabbisogno già documentato. Per l’associazione, dunque, il provvedimento non può essere considerato una soluzione definitiva alle necessità dei pazienti dializzati del territorio reggino”.

Dieci nuovi posti a Reggio Calabria senza penalizzare gli altri centri

Nonostante le perplessità, FINTRED riconosce “un elemento particolarmente importante nella decisione regionale. I 10 posti rene aggiuntivi saranno infatti assegnati all’ASP di Reggio Calabria e attivati all’interno del territorio comunale, senza comportare riduzioni, soppressioni o ricollocazioni dei posti già programmati negli altri centri dialisi pubblici e privati dell’Area Sud”. Si tratta di un principio che l’associazione sostiene da anni: “la necessità di aumentare la disponibilità complessiva dei trattamenti dialitici nel Comune di Reggio Calabria, senza limitarsi a redistribuire le risorse già presenti sul territorio”. “Il bicchiere è mezzo pieno perché, dopo otto anni di battaglie, viene finalmente riconosciuto un principio che FINTRED sostiene da sempre: i posti rene disponibili nel Comune di Reggio Calabria sono insufficienti rispetto al fabbisogno assistenziale”, spiega Puntillo. Il coordinatore regionale precisa inoltre “che non si tratta semplicemente di evitare ai pazienti gli spostamenti verso Melito Porto Salvo o Scilla, ma di affrontare una carenza strutturale che incide sulla possibilità di ricevere cure appropriate e quanto più possibile vicine alla propria residenza”.

Il confronto con Catanzaro e Cosenza: i numeri della rete dialitica

A sostenere le richieste dell’associazione ci sono anche i dati relativi alla distribuzione dei posti rene nelle diverse aree della Calabria. Secondo i numeri richiamati da FINTRED, “l’Area Centro di Catanzaro dispone di 144 posti rene, mentre l’Area Nord di Cosenza ne conta 156. Il territorio reggino, prima dell’incremento appena autorizzato, disponeva invece di 98 posti”. “Differenze sulle quali- secondo Puntillo– è necessario avviare una riflessione complessiva sull’organizzazione della rete nefrodialitica regionale e sulla sua capacità di rispondere alle esigenze assistenziali della popolazione”.

Per anni, ricorda il coordinatore, FINTRED ha contestato “l’interpretazione secondo cui i 98 posti già disponibili a Reggio Calabria fossero sufficienti e il problema riguardasse esclusivamente una loro diversa distribuzione all’interno del territorio. La nuova decisione regionale rappresenta quindi un cambiamento importante, perché riconosce la necessità di aumentare la dotazione complessiva anziché trasferire posti da un centro all’altro. Resta tuttavia aperta la questione del fabbisogno aggiuntivo individuato nel 2018 e dei 19 posti che, secondo l’associazione, erano stati riconosciuti durante il confronto istituzionale”. “Prendiamo atto del provvedimento e riconosciamo il valore del principio che finalmente afferma. Ma non rinunciamo alla necessità di chiarire perché dai 29 posti del 2018 si sia arrivati a deliberarne soltanto 10”, ribadisce Puntillo.

I disagi dei pazienti dopo la sospensione dell’attività del Centro Dialisi di Pellaro

Alle questioni legate alla programmazione medica si aggiungono le difficoltà quotidiane affrontate dai pazienti. FINTRED richiama in particolare “la situazione determinata dalla recente sospensione dell’attività del Centro Dialisi San Giorgio di Pellaro, che ha costretto numerose persone a effettuare i trattamenti presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. In alcuni casi- secondo quanto denunciato dall’associazione– i pazienti devono sottoporsi a turni notturni che possono concludersi anche all’una di notte. Una situazione particolarmente pesante per persone che necessitano di sottoporsi alla dialisi più volte durante la settimana e che spesso convivono con disabilità o condizioni di fragilità clinica”.

“Mentre discutiamo di numeri e provvedimenti, i pazienti continuano ad affrontare sacrifici enormi”, sottolinea Puntillo, chiedendo che i nuovi posti autorizzati possano diventare operativi nel più breve tempo possibile. L’associazione sollecita inoltre “un chiarimento sul percorso che la Regione e le strutture sanitarie intendono seguire per rispondere alle necessità assistenziali che, anche dopo questo incremento“, restano secondo FINTRED insoddisfatte.

FINTRED: “un passo avanti dopo otto anni, ma la battaglia continua”

Il Coordinamento regionale FINTRED Calabria conferma che “continuerà a seguire l’attuazione del provvedimento e a sostenere le iniziative necessarie per garantire ai pazienti una rete nefrodialitica adeguata, accessibile e rispettosa della loro dignità. L’obiettivo immediato è ottenere la rapida attivazione dei 10 posti autorizzati. Parallelamente”, l’associazione chiede che venga affrontata “in maniera trasparente la differenza tra il fabbisogno individuato dagli atti amministrativi e l’incremento effettivamente disposto”.

“Dopo otto anni, un principio da noi sostenuto viene finalmente riconosciuto: Reggio Calabria ha bisogno di più posti rene. È un passo avanti che non intendiamo sottovalutare, ma neppure utilizzare per archiviare una battaglia ancora aperta”, afferma Puntillo. Il coordinatore conclude ribadendo che 10 posti aggiuntivi rappresentano un risultato positivo, ma non cancellano i 19 riconosciuti nel confronto istituzionale né i 29 individuati nel 2018. “Il nostro obiettivo resta quello di garantire ai dializzati le cure di cui hanno realmente bisogno, senza ulteriori rinvii e senza che siano sempre i pazienti a pagare il prezzo delle carenze della rete“, conclude.