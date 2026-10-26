Proteste e aiuti, ma l’artigianato rimane fuori. L’allarme di Battaglia: “in Calabria quasi 40 mila imprese senza alcun incentivo. Infiltrazioni criminali? Pregiudizio verso il Sud” | INTERVISTA

Dalla sofferenza delle quasi 40.000 imprese artigiane calabresi alle polemiche sulle presunte infiltrazioni criminali nei presidi, fino al confronto tra le pacifiche richieste d’aiuto del Sud e i disordini registrati al Nord: sono questi i passaggi salienti affrontati nel corso dell’intervista di StrettoWeb a Demetrio Battaglia, già segretario di lunga durata di Confartigianato Reggio Calabria e attuale responsabile dell’Osservatorio economico della sezione reggina, che ha tracciato un quadro vivido delle emergenze che stanno mettendo a dura prova le piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

L’artigianato rappresenta l’ossatura fondamentale del tessuto produttivo calabrese, ma si trova oggi ad affrontare una pressione economica senza precedenti dovuta ai rincari dell’energia elettrica e del gasolio. Rispetto ad altri settori, che dopo le proteste hanno trovato alcuni riscontri importanti, quello dell’artigianato è rimasto tagliato un po’ fuori. “In Calabria ci sono quasi 40.000 imprese artigiane che costituiscono la struttura portante di un’economia qual è quella calabrese e che non solo non riceve incentivi di nessun tipo, ma addirittura ci sono tutta una serie di incentivi bloccati dal 2025 perché la regione non riesce a trovare pochi spiccioli per erogare incentivi che servono per innovazione e investimenti…” l’allarme di Battaglia.Se per altri settori ha funzionato, allora anche quello dell’artigianato sarà costretto a scendere in piazza per ottenere i propri diritti? Battaglia si sbilancia: “secondo me c’è una crisi latente che porterà a questo. In passato il settore dell’artigianato ha dovuto attivare forme di protesta. Se questa crisi interna dovesse persistere, anche questo settore attuerà forme di protesta, perché non riesce più a sopportare il costo complessivo per la spesa corrente”.

Presunte infiltrazioni criminali: “banalizzazione del problema e soliti pregiudizi sul Sud” Sollecitato sul dibattito politico aperto dalle dichiarazioni del ministro Lollobrigida e non solo, circa la presunta presenza di infiltrazioni criminali all’interno delle proteste di piazza, il responsabile dell’Osservatorio economico respinge con fermezza la narrazione criminalizzante delle mobilitazioni meridionali. “Io non escludo che in qualche presidio ci possa essere stata anche la presenza di un pregiudicato, di un condannato. Questo non significa che è una manifestazione mafiosa o una manifestazione criminale. È come se io dicessi ‘siccome un esponente del governo o di un partito è stato socio in un’attività di ristorazione con un pregiudicato, tutto quel partito e tutto quel governo sostiene la criminalità’. Mi sembra un modo di banalizzare il problema, di non entrare nel cuore della questione, di voler buttare la palla fuori rispetto a un’analisi necessaria per dare delle risposte e poi mi pare anche un pregiudizio rispetto al meridione ove qualsiasi cosa accada dietro c’è la ‘ndrangheta, la mafia, la camorra”.