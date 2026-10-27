Polistena si schiera con agricoltori, autotrasportatori e pescatori: il Consiglio Comunale boccia le misure del Governo

Il Consiglio Comunale di Polistena prende posizione a sostegno delle mobilitazioni di agricoltori, autotrasportatori e pescatori, esprimendo solidarietà alle categorie che negli ultimi giorni stanno protestando contro il caro carburanti, l’aumento dei costi energetici e le difficoltà economiche che colpiscono il settore produttivo e le famiglie, soprattutto nel Mezzogiorno.

Attraverso un ordine del giorno, il Consiglio critica duramente la risposta del Governo Meloni, giudicando tardivi e insufficienti gli interventi adottati, a partire dal decreto del 22 ottobre, ritenuto incapace di affrontare le cause strutturali della crisi. Nel documento vengono contestati anche i limiti dei ristori previsti per agricoltori e pescatori, la mancata adozione di misure efficaci contro le speculazioni commerciali e la gestione politica delle proteste, con particolare riferimento alle accuse di infiltrazioni criminali e agli accordi raggiunti soltanto con alcune categorie.

L’assemblea comunale chiede quindi al Governo cinque interventi prioritari: una riduzione strutturale dei costi di carburanti ed energia, anche attraverso una tassa sugli extraprofitti delle multinazionali; sostegni economici stabili e accessibili per le categorie produttive; maggiori controlli contro le speculazioni sui prezzi; una remunerazione equa per gli agricoltori, valorizzando i prodotti a chilometro zero; e un piano straordinario contro il carovita per difendere il potere d’acquisto di lavoratori, pensionati e famiglie.

Il documento impegna inoltre il sindaco e la Giunta comunale a sostenere le ragioni della protesta nelle sedi istituzionali, a promuovere iniziative in favore delle categorie interessate e a trasmettere l’ordine del giorno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai ministeri competenti, alla Regione Calabria, ai parlamentari calabresi e all’ANCI.

Di seguito il testo integrale dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Polistena.

“IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

le mobilitazioni degli ultimi giorni di autotrasportatori, agricoltori e pescatori esprimono un profondo disagio economico e sociale, che richiede ascolto e risposte concrete da parte delle istituzioni;

il costo dei carburanti, dell’energia e dei mezzi di produzione ha subito un’impennata clamorosa dai primi mesi del 2026, compromettendo la sostenibilità delle attività economiche, del potere di acquisto dei salari, dei redditi familiari e la tenuta dei posti di lavoro;

tali difficoltà colpiscono anche le famiglie, i lavoratori e i pensionati che già faticano a rincorrere con i propri stipendi il rincaro dei prezzi dei beni di prima necessità, aggravando così in alcune aree del Mezzogiorno le disuguaglianze sociali;

CONSIDERATO CHE:

autotrasporto, agricoltura e pesca svolgono funzioni essenziali al Sud per l’approvvigionamento, la produzione alimentare e l’economia di territori come i nostri ove spesso la mobilità di persone e cose è garantita solo attraverso il trasporto su gomma anche a causa di carenza di infrastrutture alternative;

le ragioni della protesta non possono essere ricondotte a una mera questione di ordine pubblico, ma devono essere affrontate attraverso il confronto e provvedimenti adeguati alla gravità della crisi che si estende a vari settori dell’economia;

gli interventi del Governo, arrivati dopo l’esplodere delle mobilitazioni, appaiono tardivi e non risolutivi, poiché le misure emergenziali e i ristori temporanei non affrontano le cause strutturali del carovita né garantiscono stabilità alle imprese e ai lavoratori per il futuro;

In particolare il decreto approvato il 22 ottobre dal Consiglio dei Ministri è carente di prospettiva perché si limita a sbloccare risorse che già avrebbero dovuto parzialmente ristorare attraverso il credito di imposta, a partire dai primi mesi del 2026, gli autotrasportatori per l’impennata del prezzo del carburante.

VALUTATO CHE:

Il Governo non solo non ha risolto la questione dell’autotrasporto che è solo rimandata più avanti, ma non ha considerato adeguatamente la questione degli agricoltori e pescatori ai quali assegna plafond irrisori per il recupero dei costi del carburante con tetti massimi di rimborso rispettivamente al 60% e al 10% dei rincari per di più congelati al 15 ottobre 2026;

Il Governo inoltre non ha minimamente preso in considerazione la speculazione commerciale a catena che ricade interamente sui consumatori finali, cittadini comuni, che vedono i loro stipendi identici a quelli del 2025, quando cioè i prezzi al consumo di carburante e altri beni di prima necessità risultavano molto più ridotti;

EVIDENZIATO CHE:

Il Governo ha tentato di disinnescare la protesta, dapprima differenziando i comportamenti degli studenti da quelli tenuti nei presidi stradali nel Sud, questi ultimi a suo dire pacifici e civili, salvo poi apostrofarli con la grave accusa di essere infiltrati dalla criminalità. Ha infine diviso i manifestanti sottoscrivendo l’accordo solo con alcune categorie e a danno di altre rimaste escluse dalla concertazione;

ESPRIME

la propria solidarietà agli autotrasportatori, agli agricoltori, ai pescatori e ai lavoratori coinvolti nelle mobilitazioni e nei presidi stradali, sostenendone le ragioni economiche e sociali e il diritto a manifestare a tutela dei propri diritti;

STIGMATIZZA

l’ipocrisia, la tardività e l’insufficienza della risposta del Governo, che non può limitarsi a bandire le proteste di chi, peraltro, si è dichiarato a più riprese politicamente vicino ai partiti di governo, attivando successivamente alle proteste una linea repressiva, ma deve assumere la tutela reale del lavoro, dei redditi dei cittadini e delle attività produttive come priorità della propria azione specie nel Mezzogiorno già provato da ritardi economici e minacciato dai disegni di autonomia differenziata;

CHIEDE AL GOVERNO

Interventi immediati per ridurre il costo dei carburanti e dell’energia, agendo strutturalmente con benefici effettivi ed evidenziabili nelle buste paga di lavoratori o nelle misure fiscali a sostegno del credito di imposta per le imprese di settore, nonché attraverso una tassa sugli extraprofitti delle multinazionali del petrolio e non solo. Sostegni stabili nel tempo anche successivi al 15 ottobre 2026 e immediatamente accessibili per i lavoratori e le imprese dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca, con procedure semplici e tempi certi di erogazione.

Il rafforzamento dei controlli sulla formazione dei prezzi e il contrasto alle pratiche speculative e agli abusi lungo le filiere energetiche, commerciali e distributive.

Misure per garantire una remunerazione equa ai produttori agricoli favorendo i prodotti a chilometro zero e l’economia territoriale di prossimità;

Un piano straordinario contro il carovita che tuteli salari, pensioni e redditi bassi e sostenga il potere d’acquisto delle famiglie.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

a rappresentare nelle sedi istituzionali e nelle piazze tematiche le ragioni della presente mozione/odg a sostegno delle difficoltà delle categorie interessate nel territorio;

a promuovere in ogni contesto le ragioni degli operatori e dei lavoratori dell’autotrasporto, dell’agricoltura, della pesca, nonché dei cittadini comuni strangolati dal carovita attraverso iniziative da sottoporre agli organismi competenti;

a trasmettere la presente mozione/odg alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministeri competenti, alla Presidenza della Regione Calabria, alla deputazione parlamentare calabrese e all’ANCI, sollecitando iniziative coerenti con gli indirizzi espressi“.