Polistena ricorda Aurora Tila, uccisa a 13 anni: una giornata contro il femminicidio con la testimonianza della madre

Una giornata per ricordare Aurora Tila, uccisa a soli 13 anni dall’ex fidanzato, e trasformare il dolore in un messaggio di rispetto, consapevolezza e prevenzione della violenza di genere. Venerdì 23 ottobre 2026, a Polistena, si terrà l’iniziativa “Aurora, una voce nel vento – Voci e colori per dire NO al femminicidio”, promossa dall’associazione Kyron APS in collaborazione con il Comune di Polistena e l’Istituto Comprensivo Statale “F. della Scala”. La manifestazione, organizzata in occasione del secondo anniversario dell’uccisione della ragazza, coinvolgerà studenti, famiglie, istituzioni scolastiche, amministrazioni comunali e realtà territoriali, con l’obiettivo di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sull’importanza di riconoscere e contrastare comportamenti violenti nelle relazioni affettive.

Uno dei momenti più significativi sarà la partecipazione di Morena Corbellini, mamma di Aurora, che porterà la propria testimonianza davanti agli studenti e alla comunità. L’appuntamento prenderà il via alle 10:30 con un corteo da Piazza della Repubblica, per poi proseguire all’Auditorium comunale attraverso interventi, testimonianze e momenti di confronto dedicati alla memoria della giovane vittima.

La storia di Aurora Tila, uccisa a Piacenza a soli 13 anni

La manifestazione nasce dalla volontà di mantenere viva la memoria di Aurora Tila, la ragazza che il 25 ottobre 2024, a Piacenza, è stata uccisa dall’ex fidanzato, all’epoca quindicenne. Una vicenda che ha profondamente scosso l’opinione pubblica, non soltanto per la gravità del delitto, ma anche per la giovanissima età dei ragazzi coinvolti. A due anni dalla tragedia, il ricordo di Aurora diventa il punto di partenza per una riflessione che riguarda l’intera società e, in particolare, il mondo della scuola e delle famiglie. La sua storia richiama infatti l’importanza di educare i più giovani a distinguere tra amore e possesso, tra attenzione e controllo, tra una relazione fondata sul rispetto reciproco e un legame che limita la libertà dell’altra persona. È proprio questa consapevolezza a rappresentare il significato più profondo dell’iniziativa organizzata a Polistena: non limitarsi alla commemorazione, ma utilizzare la memoria come strumento educativo per promuovere comportamenti responsabili e relazioni sane. Il contrasto alla violenza di genere richiede un cambiamento culturale che parta dall’infanzia e dall’adolescenza, coinvolgendo tutti i soggetti che contribuiscono alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni.

L’iniziativa nasce dagli studenti di Cinquefrondi: scuola e istituzioni insieme

Il progetto “Aurora, una voce nel vento – Voci e colori per dire NO al femminicidio” prende forma da un’idea della classe 2ª A del Plesso Don Milani di Cinquefrondi, con il contributo progettuale della professoressa Caterina Sainato e del professore Salvatore Panzera. Un’iniziativa che nasce quindi direttamente dall’ambiente scolastico e che si sviluppa attraverso una collaborazione più ampia con le istituzioni e le realtà associative del territorio. La manifestazione è promossa dall’associazione Kyron APS, insieme al Comune di Polistena, ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale che comprende 13 comuni del circondario, e all’Istituto Comprensivo Statale “F. della Scala”. Fondamentale per l’organizzazione è stata la disponibilità del sindaco di Polistena, Michele Tripodi, che ha accolto positivamente la proposta, favorendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle realtà territoriali e dei comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale. La collaborazione nasce dalla consapevolezza che la prevenzione della violenza non possa essere affidata a iniziative isolate, ma debba fondarsi su un impegno costante e coordinato tra scuola, famiglie, servizi, associazioni e amministrazioni pubbliche. L’obiettivo è rafforzare una rete educativa e sociale capace di intervenire precocemente, riconoscere i segnali di disagio e promuovere una cultura del rispetto.

La testimonianza della mamma Morena Corbellini al centro della giornata

Uno dei momenti più intensi e significativi della manifestazione sarà rappresentato dalla presenza di Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, che parteciperà all’incontro con gli studenti e con la comunità. La sua testimonianza offrirà un’occasione di ascolto e riflessione sulla vicenda della figlia, riportando al centro il valore della vita di Aurora e la necessità di interrogarsi sulle responsabilità individuali e collettive nella prevenzione della violenza. La partecipazione della madre assume un significato particolare in un’iniziativa che si propone di trasformare la memoria in consapevolezza, soprattutto tra gli adolescenti. Attraverso il racconto e il confronto diretto, gli organizzatori intendono favorire una maggiore attenzione verso le dinamiche che possono caratterizzare le relazioni affettive, aiutando i ragazzi a comprendere l’importanza del rispetto della libertà e dell’autonomia dell’altra persona. La testimonianza si inserirà in un percorso educativo che utilizzerà diversi linguaggi, dalle immagini alle parole, dai colori al dialogo, per affrontare un tema complesso e delicato. L’intento è evitare che il ricordo di Aurora rimanga confinato alla dimensione commemorativa, facendone invece un’occasione concreta di crescita civile e di sensibilizzazione per tutta la comunità.

Il programma del 23 ottobre: corteo, cortometraggio e confronto con gli studenti

La giornata di sensibilizzazione prenderà il via venerdì 23 ottobre alle ore 10:30, con la partenza di un corteo da Piazza della Repubblica a Polistena. I partecipanti raggiungeranno successivamente l’Auditorium comunale, dove si svolgerà il programma dedicato alla memoria di Aurora e alla prevenzione della violenza di genere. L’incontro prevede inizialmente i saluti istituzionali, seguiti dalla proiezione di un cortometraggio dedicato ad Aurora Tila, attraverso il quale sarà possibile richiamare la sua storia e il significato dell’iniziativa. Seguirà l’intervento della mamma Morena Corbellini, uno dei momenti centrali della manifestazione, al quale sarà affiancato uno spazio di dialogo e domande rivolto direttamente agli studenti. Il programma comprenderà inoltre un momento di riflessione e sensibilizzazione con la partecipazione delle Forze dell’Ordine e delle autorità ecclesiastiche. L’alternanza tra testimonianze, immagini e confronto permetterà di affrontare il tema del femminicidio attraverso modalità differenti, cercando di coinvolgere attivamente i più giovani. La scelta di prevedere uno spazio dedicato alle domande degli studenti risponde alla volontà di favorire un confronto aperto, nel quale i ragazzi possano esprimere riflessioni e interrogativi sulle relazioni, sul rispetto e sui comportamenti che possono rappresentare segnali di violenza.

Educare al rispetto per prevenire la violenza: il messaggio alla comunità

L’iniziativa di Polistena si fonda sulla convinzione che il contrasto alla violenza di genere debba partire da un lavoro educativo continuo, capace di coinvolgere non soltanto le scuole, ma anche le famiglie, le istituzioni e l’intera comunità. La vicenda di Aurora Tila richiama con forza la necessità di affrontare questi temi fin dalla giovane età, aiutando bambini e adolescenti a sviluppare una maggiore consapevolezza del significato delle relazioni affettive e del rispetto reciproco. La prevenzione richiede infatti la capacità di riconoscere la differenza tra una relazione sana e comportamenti fondati sul controllo, sulla limitazione della libertà e sul possesso. In questo percorso, la collaborazione tra le istituzioni scolastiche, i servizi territoriali, le amministrazioni e le associazioni rappresenta uno strumento fondamentale per costruire una comunità educante attenta ai bisogni delle nuove generazioni. Il coinvolgimento dei 13 comuni dell’Ambito Territoriale Sociale, insieme alle realtà che partecipano all’iniziativa, testimonia la volontà di affrontare il problema attraverso una rete condivisa di responsabilità. La giornata del 23 ottobre intende quindi rappresentare non soltanto un momento di ricordo, ma anche un’occasione per rafforzare l’impegno collettivo nella promozione di relazioni fondate sul rispetto, sull’ascolto e sulla libertà.

Il ricordo di Aurora diventa un impegno per il futuro

A due anni dalla morte di Aurora, la manifestazione “Aurora, una voce nel vento – Voci e colori per dire NO al femminicidio” vuole dare continuità a una memoria che non può essere consegnata al silenzio. La scelta di coinvolgere direttamente gli studenti, partendo da un’idea nata nella classe 2ª A del Plesso Don Milani di Cinquefrondi, attribuisce all’iniziativa un forte valore educativo, rendendo i giovani protagonisti di una riflessione che riguarda il loro presente e il loro futuro. La partecipazione della mamma Morena Corbellini, delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine e delle autorità ecclesiastiche contribuirà a costruire un momento di confronto che mette al centro la dignità della persona e il diritto di vivere relazioni libere dalla violenza. Attraverso il cortometraggio, le testimonianze e le attività di sensibilizzazione, l’obiettivo sarà quello di trasformare una storia dolorosa in un messaggio capace di raggiungere la comunità e stimolare una maggiore consapevolezza. Polistena ricorderà Aurora Tila venerdì 23 ottobre, due giorni prima dell’anniversario della sua uccisione, con una giornata nella quale la memoria diventerà occasione di partecipazione e responsabilità condivisa. Un appuntamento per ribadire che educare al rispetto, riconoscere i comportamenti violenti e promuovere relazioni sane rappresentano passaggi essenziali nella costruzione di una società più consapevole.