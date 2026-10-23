Polistena in corteo contro la violenza sulle donne, la mamma di Aurora Tila agli studenti: “imparate a dire no”

Polistena si mobilita contro il femminicidio e ogni forma di violenza sulle donne, con un corteo che questa mattina ha attraversato le strade della città coinvolgendo studenti, insegnanti, istituzioni, Forze dell’Ordine, associazioni e rappresentanti del mondo religioso. Una manifestazione di sensibilizzazione e impegno civile che ha avuto uno dei suoi momenti più intensi nella testimonianza di Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, presente insieme all’amica del cuore della figlia. Davanti ai ragazzi, la donna ha pronunciato parole che richiamano l’importanza del rispetto, della libertà personale e della capacità di riconoscere e respingere ogni comportamento violento. “Ragazze imparate a dire NO, con forza, quando è NO. Non accettate mai violenza, possesso, sopraffazione o dominio”. Un appello rivolto soprattutto alle nuove generazioni, affinché imparino a riconoscere i segnali della violenza e a non confondere l’amore con il controllo o il possesso. Il corteo ha rappresentato così un’occasione per ricordare Aurora e tutte le donne vittime di violenza, ma anche per ribadire la necessità di costruire una cultura della prevenzione attraverso l’educazione e il coinvolgimento dell’intera comunità.

La testimonianza della mamma di Aurora Tila e il messaggio ai giovani

La presenza di Morena Corbellini ha dato un significato particolarmente profondo alla manifestazione. La madre di Aurora Tila, accompagnata dall’amica del cuore della figlia, si è rivolta direttamente agli studenti, invitando le ragazze ad affermare con determinazione la propria libertà e a non accettare comportamenti fondati sulla sopraffazione. Il ricordo di Aurora è diventato il simbolo di una battaglia che riguarda l’intera società, perché dietro ogni episodio di violenza di genere ci sono persone, famiglie e comunità segnate da ferite profonde. Aurora, come ricordato nel corso dell’iniziativa, potrebbe avere tanti altri nomi, da Giulia a Chiara e Giusy, a rappresentare tutte le donne che hanno subito violenza. Il messaggio emerso dal corteo è che il contrasto al femminicidio non può limitarsi alla repressione penale successiva ai fatti, ma deve partire dalla prevenzione, dall’educazione al rispetto e dal riconoscimento della piena dignità delle donne. Un percorso che richiede un impegno costante, soprattutto nelle scuole e nei luoghi di formazione, affinché le nuove generazioni possano sviluppare una maggiore consapevolezza delle dinamiche della violenza e dell’importanza di relazioni fondate sulla libertà reciproca.

Scuole, istituzioni e Forze dell’Ordine unite contro il femminicidio

La manifestazione è stata coordinata da Don Pino De Masi e ha visto una partecipazione ampia delle realtà educative, istituzionali e associative del territorio. Al corteo hanno preso parte i rappresentanti dell’Associazione Kyron, i dirigenti scolastici degli istituti Brogna-Jerace, Rechichi, Renda e Milano di Polistena e dell’istituto Della Scala di Cinquefrondi. Presenti anche le Forze dell’Ordine, con il Commissariato di Polizia e la Stazione dei Carabinieri, insieme ai rappresentanti istituzionali dei Comuni di Feroleto e Giffone e al sindaco di Polistena, Michele Tripodi. La partecipazione delle diverse componenti della comunità ha sottolineato la volontà di affrontare il problema della violenza di genere attraverso una responsabilità condivisa, nella quale scuola, famiglie, servizi sociali, associazioni e istituzioni civili e religiose possano contribuire alla costruzione di strumenti di prevenzione e sostegno. L’attenzione si è concentrata in particolare sui giovani, chiamati a diventare protagonisti di un cambiamento culturale capace di contrastare il sessismo, le discriminazioni e ogni forma di prevaricazione.

Il sindaco Tripodi: “Servono maggiori punti di riferimento per le donne in difficoltà”

Nel corso della manifestazione, il sindaco Michele Tripodi ha richiamato l’attenzione sull’importanza della legge 181/2025, che introduce nell’ordinamento penale una specifica fattispecie di reato per il femminicidio. Il primo cittadino ha quindi sottolineato la necessità di affiancare agli strumenti normativi una rete territoriale di servizi capace di offrire ascolto, assistenza e sostegno concreto alle donne in difficoltà. “C’è chi vorrebbe eliminarlo, noi invece diciamo che servono maggiori punti di riferimento per le donne in difficoltà. Occorre essere capaci di ascoltare e dare gli strumenti per essere ascoltati. Il lavoro compiuto dall’Amministrazione Comunale e dall’ATS di Polistena di riapertura del consultorio, di attivazione del Centro Famiglie muovono nella direzione dell’aiuto e della prevenzione.” Il riferimento è alle iniziative portate avanti dall’Amministrazione comunale e dall’Ambito Territoriale Sociale di Polistena, con la riapertura del consultorio e l’attivazione del Centro Famiglie, interventi indicati come parte di un percorso volto a rafforzare gli strumenti di supporto e prevenzione sul territorio.

Dal corteo è emersa soprattutto la necessità di una collaborazione continua tra scuola, famiglie, ambiti sociali, associazioni e istituzioni, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza sulle donne richiede un cambiamento culturale profondo. L’educazione al rispetto, l’ascolto delle persone in difficoltà e la costruzione di punti di riferimento accessibili rappresentano gli elementi sui quali la comunità è chiamata a lavorare, con particolare attenzione alle nuove generazioni. La manifestazione di Polistena ha voluto ribadire che la prevenzione deve accompagnare l’azione delle istituzioni e degli strumenti di tutela previsti dalla legge, affinché le donne possano trovare sostegno prima che le situazioni di violenza producano conseguenze irreparabili. Nel nome di Aurora Tila, il messaggio lanciato dalla città è quello di un impegno collettivo per affermare la cultura del rispetto, della libertà e della dignità femminile, respingendo ogni forma di violenza e discriminazione di genere.