Polistena celebra la Giornata mondiale del pane artigianale: pronte degustazioni e incontri con gli esperti | DETTAGLI

Polistena si prepara a celebrare la Giornata mondiale del pane artigianale con una manifestazione dedicata alla valorizzazione delle tradizioni locali, alla qualità dei prodotti da forno e all’importanza di una corretta alimentazione. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 10:00, nel Salone delle Feste del Comune, dove panificatori, esperti del settore, rappresentanti istituzionali e cittadini si ritroveranno per una mattinata di approfondimento e degustazioni. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla CLAAI (Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane) – Associazione PMI Uniti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con la categoria dei Panificatori CLAAI.

L’obiettivo è valorizzare la filiera artigianale della panificazione, far conoscere i grani tipici del territorio e sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sull’importanza di un’alimentazione sana e consapevole. Alla manifestazione parteciperanno anche gli studenti delle scuole primarie e dell’infanzia, chiamati a scoprire il valore culturale e nutrizionale di uno degli alimenti più rappresentativi della tradizione mediterranea. L’invito a partecipare è rivolto all’intera cittadinanza.

Panificazione artigianale, grani locali e alimentazione: i temi dell’incontro

La giornata sarà caratterizzata da un programma formativo e divulgativo che approfondirà tre aspetti fondamentali: l’arte della panificazione artigianale, la biodiversità dei frumenti locali e le caratteristiche proteiche e nutrizionali del pane di qualità. L’iniziativa intende mettere in evidenza il ruolo dei panificatori nella conservazione delle tradizioni alimentari e nella valorizzazione delle materie prime del territorio, promuovendo al tempo stesso una maggiore conoscenza dei prodotti che arrivano quotidianamente sulle tavole dei consumatori.

Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, attraverso il coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia, in un percorso di sensibilizzazione sull’importanza della qualità degli alimenti. L’incontro rappresenterà inoltre un’occasione di confronto tra professionisti, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza del valore economico, sociale e culturale della panificazione artigianale. Alla manifestazione sono stati invitati anche tutti i colleghi panificatori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per favorire un momento di partecipazione e condivisione tra gli operatori del settore.

All’appuntamento interverranno il sindaco di Polistena Michele Tripodi, Giuseppe Bellamena, presidente dei Panificatori CLAAI della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Guerrieri, segretario CLAAI Calabria, Antonino Paolillo, tecnico alimentare ed esperto del settore, e Walter Cricrì, direttore dell’INAP (Istituto Nazionale Assaggiatori Pane). Saranno inoltre presenti i maestri panificatori aderenti alla CLAAI, che contribuiranno a raccontare le caratteristiche e il valore delle produzioni artigianali locali. La presenza di figure istituzionali e professionisti della filiera consentirà di affrontare il tema del pane da diverse prospettive, approfondendo sia gli aspetti legati alla lavorazione tradizionale sia quelli relativi alla biodiversità e alla qualità nutrizionale. L’incontro vuole così offrire ai partecipanti strumenti utili per conoscere meglio un alimento quotidiano, evidenziando il contributo delle imprese artigiane alla tutela delle produzioni tipiche e alla diffusione di una cultura alimentare più consapevole.

Degustazione guidata dei pani tradizionali e dei prodotti da forno

Uno dei momenti più attesi della manifestazione sarà la degustazione guidata dei prodotti da forno artigianali, prevista al termine degli interventi e del dibattito. I partecipanti avranno la possibilità di assaporare i pani tradizionali e le specialità tipiche realizzate dai maestri panificatori del territorio, riscoprendo sapori e lavorazioni che rappresentano una componente importante del patrimonio gastronomico locale. La degustazione concluderà il percorso di approfondimento dedicato alla panificazione, offrendo un’occasione concreta per conoscere e apprezzare le produzioni artigianali. L’iniziativa intende infatti avvicinare i consumatori al lavoro quotidiano dei panificatori, valorizzando la qualità dei prodotti e il legame con le materie prime del territorio. Un’attenzione particolare viene riservata al rapporto tra alimentazione e salute, con l’obiettivo di promuovere una conoscenza più approfondita delle caratteristiche nutrizionali del pane e del suo ruolo nell’ambito della dieta mediterranea.

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è Rosario Antipasqua, segretario CLAAI della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che sottolinea il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli artigiani del settore e l’importanza di rafforzare il rapporto con i consumatori: “Abbiamo voluto fortemente organizzare questa giornata di festa per il pane per rafforzare l’importante ruolo che questa categoria riveste nel rapporto quotidiano con i consumatori. I nostri panificatori sfornano ogni mattina prodotti d’eccellenza che integrano perfettamente la dieta mediterranea, ed è nostra intenzione fornire un’informazione sempre più approfondita su una corretta e sana alimentazione”.

La celebrazione della Giornata mondiale del pane artigianale a Polistena si propone dunque come un’occasione per riunire cittadini, studenti, istituzioni e operatori della panificazione attorno a un prodotto che racchiude tradizione, cultura e identità territoriale. Attraverso gli interventi degli esperti e la degustazione delle specialità locali, la CLAAI punta a promuovere una maggiore attenzione verso la qualità del pane, la biodiversità dei grani e il ruolo delle imprese artigiane nella valorizzazione del patrimonio alimentare della Città Metropolitana di Reggio Calabria.