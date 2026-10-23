Elezioni comunali Messina: il Tar spiega perché ha respinto i ricorsi, dalle liste alle dimissioni di Basile

Sono arrivate molto prima dei canonici dieci giorni le motivazioni delle sentenze con cui il Tar di Catania ha respinto i ricorsi elettorali relativi alle elezioni comunali di Messina. I giudici della quinta sezione hanno chiarito le ragioni delle decisioni, affrontando due questioni centrali sollevate dai ricorrenti: le modalità di presentazione delle liste elettorali e la tempistica delle dimissioni del sindaco Federico Basile. Le motivazioni confermano l’interpretazione della normativa regionale siciliana già sostenuta dalla seconda sezione del Tribunale amministrativo nel caso delle elezioni di Barcellona Pozzo di Gotto, soprattutto per quanto riguarda l’esenzione dall’obbligo di raccolta delle firme.

Presentazione delle liste, nessun limite all’esenzione dalla raccolta delle firme

Uno dei punti principali riguarda la norma che disciplina l’obbligo di raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali e la relativa esenzione prevista per i partiti rappresentati all’Assemblea Regionale Siciliana. Il Tar ha escluso che la normativa imponga un limite al numero di liste che possono beneficiare dell’esenzione attraverso la dichiarazione del rappresentante regionale di un partito o gruppo politico. Nelle motivazioni si legge che «è proprio l’utilizzo del plurale (“liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli”; “liste dei candidati”) a palesare la scelta del Legislatore di non porre vincoli quantitativi all’applicazione della norma sull’esenzione di cui si tratta».

Secondo i giudici, dunque, non esiste un vincolo quantitativo che limiti l’applicazione dell’esenzione a una sola lista. Il Tribunale ha respinto l’interpretazione proposta nei ricorsi, secondo cui il rappresentante regionale di un partito, o una persona da lui delegata, potrebbe sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione di lista. In particolare, il Tar chiarisce che «non trova alcun addentellato, né testuale né nella ratio della disciplina normativa, la tesi espressa in ricorso» secondo cui sarebbe possibile sottoscrivere soltanto una dichiarazione, indipendentemente dalla presenza del contrassegno tradizionale del partito o di altri simboli affiancati. Un’interpretazione che, secondo il giudice amministrativo, non trova quindi fondamento né nel testo della disposizione né nelle finalità della normativa.

Dimissioni di Federico Basile, per il Tar sono arrivate nei tempi previsti

L’altro aspetto centrale delle sentenze riguarda le dimissioni del sindaco Federico Basile, considerate tardive dai ricorrenti rispetto alla possibilità di indire le elezioni nella sessione elettorale della scorsa primavera. Anche su questo punto il Tar di Catania ha respinto le contestazioni, chiarendo il rapporto tra la normativa nazionale e quella regionale siciliana. Secondo i giudici, infatti, è “esclusa la diretta applicazione della norma nazionale nella Regione Siciliana“. Il Tribunale aggiunge che “il rinnovo degli organi per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato (nel caso in esame, le dimissioni del sindaco) risulta compiutamente disciplinata nell’ambito della normativa regionale sicché non è nemmeno configurabile il vuoto normativo teorizzato dai ricorrenti”. Il passaggio chiarisce che la disciplina regionale regola già le ipotesi di rinnovo degli organi amministrativi prima della naturale scadenza del mandato, comprese quelle determinate dalle dimissioni del sindaco. Di conseguenza, le dimissioni di Basile sono state considerate tempestive rispetto ai termini previsti dalla legislazione siciliana, consentendo lo svolgimento delle elezioni nella sessione elettorale primaverile.

La soddisfazione dell’avvocato Santi Delia dopo le sentenze

Soddisfazione per le motivazioni espresse dal Tribunale amministrativo è stata manifestata dall’avvocato Santi Delia, che, incaricato dal Comune, ha difeso le posizioni di Sud chiama Nord. “Gli ampi argomenti del Tar appaiono essere assai partecipati rispetto alle difese spiegate”, ha dichiarato il legale, sottolineando la particolarità delle questioni giuridiche affrontate, soprattutto “in una materia che non ha precedenti”.

Le sentenze del Tar di Catania chiariscono così i due principali aspetti al centro dei ricorsi sulle amministrative messinesi: da una parte l’assenza di limiti quantitativi all’esenzione dalla raccolta delle firme per le liste nelle condizioni previste dalla legge, dall’altra la corretta applicazione della normativa regionale sui tempi delle dimissioni del sindaco. Due questioni sulle quali i giudici amministrativi hanno respinto le contestazioni dei ricorrenti, confermando la legittimità delle procedure elettorali esaminate.