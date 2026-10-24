Altro che emarginato. Chi è Youssef Siher, la mente dietro le proteste violente: giornalista, ProPal e legato agli antagonisti

Altro che giovane senza opportunità, escluso dalla società e privo di prospettive per il futuro. Il profilo di Youssef Siher, il trentenne indicato dagli investigatori come presunto ideatore del Movimento 17 ottobre, racconta una storia ben diversa da quella dell’emarginazione sociale. Un percorso fatto di studi universitari in Italia, collaborazioni con importanti quotidiani nazionali, attività di ricerca e frequentazione di ambienti culturali e accademici.

Siher, italiano di seconda generazione, è un attivista pro Palestina, giornalista freelance, politologo e studioso. Nella mattinata di oggi, sabato 24 ottobre, è stato sottoposto a perquisizione a Milano e accompagnato in Questura per essere sentito dagli investigatori. Secondo le informazioni riportate dall’Adnkronos, è indagato per istigazione a delinquere.

Al centro degli accertamenti c’è il Movimento 17 ottobre, la realtà nata sui social e collegata dagli investigatori all’organizzazione di iniziative di protesta nelle principali città italiane, in un clima segnato da episodi di violenza e tensioni.

La sua posizione giudiziaria dovrà essere chiarita nelle sedi competenti: l’individuazione come presunto ideatore del movimento non equivale all’accertamento di responsabilità personali per gli episodi di violenza.

Ma c’è già un elemento che emerge con particolare evidenza: il curriculum di Siher non corrisponde al profilo di una persona rimasta ai margini del sistema educativo, professionale e culturale italiano e mal si concilia con le ‘giustificazioni’ dei manifestanti violenti di Milano e della parte politica che li appoggia.

Chi è Youssef Siher: dall’Università di Milano alla ricerca internazionale

Per comprendere chi sia Youssef Siher bisogna partire dalla sua formazione. Il trentenne ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano.

Non soltanto studi universitari. Siher risulta anche ricercatore tirocinante presso l’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa dell’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale. Si tratta di un percorso che lo ha portato ad approfondire questioni politiche, religiose e culturali particolarmente complesse, con specifico riferimento al mondo islamico e ai rapporti tra religione, nazionalismo e potere.

La sua biografia pubblicata sul sito dell’Ispi descrive dettagliatamente competenze, formazione e interessi scientifici: “I suoi interessi di ricerca – si legge sul suo profilo pubblicato sul sito dell’Ispi – si concentrano sull’Islam politico, sui movimenti politici islamici e sul rapporto tra Islam e nazionalismo arabo. Ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano. Durante i suoi studi ha analizzato i legami tra le ideologie politiche islamiche del XX secolo e le prime esperienze politiche dell’Islam e, nella sua tesi magistrale, ha svolto uno studio approfondito sui movimenti islamici in Marocco e i loro rapporti con il potere monarchico . È bilingue, essendo madrelingua arabo e italiano, e parla fluentemente inglese e spagnolo”.

Un curriculum che evidenzia una formazione specialistica, competenze linguistiche e un’esperienza di ricerca presso un istituto di studi internazionali. Elementi difficilmente conciliabili con la rappresentazione di un giovane completamente escluso dalle opportunità formative e culturali.

Le collaborazioni con Il Fatto Quotidiano e Il Foglio

Un altro capitolo riguarda l’attività giornalistica. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, Youssef Siher è stato stagista del Fatto Quotidiano e ha pubblicato diversi articoli sulla testata. Nel dettaglio, il trentenne ha firmato due articoli nel 2025, l’ultimo dei quali a dicembre, e cinque nel 2024. Negli anni precedenti aveva collaborato con una certa continuità.

Gli argomenti affrontati riguardavano prevalentemente la politica internazionale, con approfondimenti sulla Tunisia, sul Sudan e sul Mar Rosso. Tra i temi trattati compariva occasionalmente anche la Palestina, sebbene questa non figurasse negli articoli più recenti dell’attivista ProPal.

Nel suo percorso compare anche Il Foglio, per il quale Siher ha scritto un solo articolo, pubblicato quattro anni fa e dedicato al Pakistan. Non è quindi mai stato un collaboratore fisso di questa testata. Il quadro restituisce comunque l’immagine di un giovane che ha avuto la possibilità di pubblicare su quotidiani nazionali e confrontarsi con il mondo dell’informazione italiana.

L’attivismo politico e l’analisi delle proteste giovanili in Marocco

Accanto al lavoro giornalistico e accademico emerge l’impegno politico di Youssef Siher, vicino agli ambienti pro Palestina e indicato come in contatto con la galassia antagonista. Un elemento significativo della sua attività pubblica risale a settembre, quando sul proprio profilo Facebook aveva analizzato le proteste dei giovani in Marocco, soffermandosi sulle ragioni del loro fallimento e sulla struttura politica ed economica del Paese.

Siher aveva sviluppato una riflessione particolarmente critica nei confronti delle élite politiche ed economiche, individuando nella concentrazione del potere e delle risorse uno dei problemi fondamentali del sistema marocchino.

Questo il suo intervento: “è essenziale chiarire che i problemi che sono emersi nelle ‘proteste della Generazione Z’ (l’istruzione e la salute) non sono il vero problema, ma piuttosto – sottolineava Siher – sintomi di una malattia molto più profonda. La radice del problema è il sistema politico ed economico basato su una classe politica e i grandi capitali che agiscono come oligarchi, e che mobilitano il potere e le risorse nelle mani di pochi: l’élite. E se questo problema strutturale non viene affrontato, qualsiasi progresso sarà illusorio. Continueremo a discutere dei sintomi e a proporre riforme settoriali, senza mai sollevare domande sulla corruzione sistematica che svuota l’assistenza sanitaria e l’istruzione di qualsiasi funzione sociale. ..In questo contesto, è essenziale affrontare la questione della monarchia, non da una prospettiva teoretica, monarchia o repubblica, ma da una prospettiva materiale e tangibile. A che punto – si chiedeva – il monarca trae beneficio da questo sistema corrotto? E a che punto è interessato a mantenerlo per la sua sopravvivenza politica?”.

Parole che mostrano un interesse approfondito per i movimenti giovanili di protesta, i meccanismi del potere politico e il rapporto tra mobilitazione sociale e istituzioni.

Movimento 17 ottobre, le accuse e l’intervento della Polizia a Milano

Il nome di Siher è finito al centro delle cronache in seguito alle indagini sul Movimento 17 ottobre, il cui profilo Instagram è stato indicato dalle autorità come uno degli strumenti utilizzati per organizzare iniziative nelle principali città italiane. Secondo quanto emerso, gli investigatori considerano il trentenne il presunto ideatore del movimento e della relativa attività sui social.

Sulla vicenda è intervenuto direttamente il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che in un messaggio pubblicato su X ha rivendicato l’attività investigativa delle forze dell’ordine e ribadito la determinazione dello Stato nel contrastare l’organizzazione di azioni violente.

“È stato fermato dalla Polizia a Milano un 30enne considerato la presunta ‘mente’ del ‘movimento 17 ottobre’ e del profilo Instagram su cui si organizzavano azioni violente nelle principali città italiane. Si tratta di un 30enne vicino alla galassia pro Pal, che vanta contatti con gli ambienti antagonisti, giornalista free lance che ha collaborato con un noto quotidiano nazionale e con un importante istituto di ricerca. La sua individuazione da parte delle Forze di polizia testimonia le grandi capacità dei nostri investigatori e riafferma un messaggio chiaro e inequivocabile: non saranno possibili zone franche e la risposta dello Stato sarà immediata contro chiunque pensa di poter organizzare aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l’anonimato dei social”.

Crosetto: “non un emarginato ma una persona molto introdotta”

È soprattutto la dichiarazione del ministro della Difesa Guido Crosetto a mettere al centro del dibattito la distanza tra il profilo di Youssef Siher e la rappresentazione delle proteste come espressione esclusiva di giovani emarginati.

Il ministro, intervenendo su X, ha evidenziato le numerose opportunità professionali e culturali avute dal trentenne nel corso degli anni.

“I miei complimenti al collega Piantedosi ed alla polizia di stato per aver individuato l’ideatore del movimento 17 ottobre. Non un emarginato ma una persona molto introdotta e che aveva avuto molte più occasioni di lavoro e collaborazioni di gran parte dei suoi coetanei. Da quotidiani ad enti pubblici, ha frequentato il gotha dell’intellighentia italiana. E si sono visti i risultati”.