Messina, violenza sessuale su un minore a bordo di un aliscafo per le Eolie: arrestato 46enne

Nella serata di ieri, sull’Isola di Vulcano (ME), i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza un 46enne, originario dello Ski Lanka, ritenuto responsabile di “violenza sessuale aggravata”. L’arresto è scaturito da un intervento effettuato dai militari presso il porto dell’isola, in quanto la Centrale Operativa della Compagnia di Milazzo (ME) aveva ricevuto una segnalazione da parte di un aliscafo diretto verso l’arcipelago, secondo cui un passeggero minorenne sarebbe stato molestato da un uomo.

Non appena l’imbarcazione è giunta a Vulcano e i Carabinieri sono saliti a bordo, è stato subito bloccato l’uomo oggetto della segnalazione, il quale – durante la traversata, approfittando di un momento di agitazione tra i passeggeri dovuto al mare mosso – avrebbe avvicinato il minore e lo avrebbe baciato contro la sua volontà, per poi palpeggiarlo nelle parti intime. Tale condotta si sarebbe poi interrotta solo allorquando la vittima è riuscita ad allontanarsi e chiedere aiuto al Comandante del natante, il quale ha a sua volta chiesto l’intervento delle Forze di polizia.

Gli immediati approfondimenti eseguiti dai Carabinieri hanno consentito di acquisire le immagini dell’impianto di videosorveglianza installato a bordo dell’aliscafo e riscontrare quanto segnalato, procedendo all’arresto in flagranza del 46enne, che è stato poi tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico, nonché nel rispetto dei diritti degli indagati, i quali – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati”.