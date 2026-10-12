Reggio Calabria: al festival Balenando in Burrasca il mito dell’Odissea diventa teatro contemporaneo

Il mito di Ulisse torna a vivere sul palcoscenico, ma questa volta il celebre eroe dell’Odissea non è chiamato a raccontare le proprie imprese, bensì a rispondere delle proprie azioni. È questa la prospettiva al centro di “Ulisse on the Road”, spettacolo della compagnia Officine Arti Jonike, andato in scena a Reggio Calabria nell’ambito del festival Balenando in Burrasca, con la drammaturgia di Katia Colica e la regia di Maria Milasi. Una rilettura dell’opera omerica che abbandona la dimensione celebrativa dell’eroe per concentrarsi sulle sue contraddizioni, sulle responsabilità individuali e sul rapporto tra verità e giustificazione. Ulisse non è più soltanto il protagonista di un viaggio straordinario, ma un uomo chiamato a confrontarsi con le conseguenze delle proprie decisioni. La struttura dello spettacolo assume la forma di un vero e proprio processo, nel quale il racconto del passato diventa materia di confronto e giudizio. Le imprese dell’eroe vengono osservate da prospettive differenti, mettendo in discussione le motivazioni delle sue scelte e il modo in cui ha costruito la propria immagine.

Ulisse sotto processo: il mito diventa una riflessione sulla responsabilità

La drammaturgia di Katia Colica interviene profondamente sulla tradizione mitologica, senza limitarsi a trasferire l’Odissea in un contesto contemporaneo. Il cambiamento riguarda soprattutto il punto di vista attraverso il quale vengono osservati i protagonisti. Al centro della narrazione non ci sono più soltanto le avventure di Ulisse, ma anche le conseguenze delle sue azioni sugli altri personaggi. Il processo diventa così uno strumento per interrogare temi attuali, dalla responsabilità personale alla tendenza a costruire versioni dei fatti favorevoli a sé stessi, fino alla difficoltà di riconoscere il danno arrecato agli altri. Dal banco degli imputati, Ulisse tenta di difendere le proprie decisioni, ricostruendo gli eventi attraverso una narrazione che cerca di attenuarne le responsabilità. La parola assume un ruolo fondamentale, trasformandosi da semplice mezzo di comunicazione in uno strumento per orientare il giudizio. Il racconto personale rischia così di diventare un sistema di giustificazioni, nel quale le ragioni individuali finiscono per prevalere sulle conseguenze concrete delle azioni compiute.

Americo Melchionda interpreta un Ulisse fragile e contraddittorio

A dare volto e voce al protagonista è Americo Melchionda, che affronta il ruolo con un’interpretazione intensa, capace di evidenziare le contraddizioni di un personaggio abituato a esercitare il controllo attraverso la propria capacità di argomentare. Il suo Ulisse cerca continuamente di mantenere il dominio della situazione, affidandosi alla parola e alla forza delle proprie spiegazioni. Con il procedere del confronto, tuttavia, emergono progressivamente le fragilità dell’uomo, costretto a misurarsi con obiezioni e verità che non può più ignorare. È proprio nella distanza tra l’immagine che Ulisse cerca di offrire di sé e le responsabilità che gli vengono contestate che si sviluppa uno dei conflitti principali dello spettacolo. L’eroe conserva la propria abilità nel difendersi, ma perde gradualmente la possibilità di stabilire da solo il significato della propria storia.

Penelope cambia prospettiva: non più soltanto la donna che attende

Un ruolo centrale nella rappresentazione è affidato a Penelope, interpretata da Kristina Mravcova, che supera la dimensione tradizionale della moglie fedele, simbolo dell’attesa e della pazienza. Nella rilettura di Colica, Penelope diventa una donna capace di prendere posizione, valutare gli eventi ed esprimere autonomamente il proprio giudizio. La sua presenza modifica profondamente il significato del ritorno di Ulisse a Itaca, perché accanto al viaggio dell’eroe emerge finalmente l’esperienza di chi è rimasto e ha dovuto affrontare le conseguenze della sua assenza.

Mravcova restituisce al personaggio autorevolezza e determinazione, portando in scena una figura che non si limita a contestare il comportamento del marito, ma mette in discussione il privilegio dell’eroe di essere l’unico narratore della propria vicenda. Se Ulisse racconta il viaggio dal punto di vista di chi lo ha vissuto, Penelope introduce quello di chi ne ha subito le conseguenze. Il confronto tra i due diventa quindi anche una riflessione sul rapporto tra parola e potere, mettendo in discussione la gerarchia tradizionale della narrazione epica.

Francesco Spinelli è Poseidone: ironia e sarcasmo contro l’eroismo

A interpretare Poseidone è Francesco Spinelli, che caratterizza la divinità attraverso una cifra ironica e sarcastica. Il suo personaggio osserva il comportamento degli uomini con uno sguardo critico, ridimensionandone le pretese di grandezza e mettendo in evidenza le contraddizioni delle loro argomentazioni. L’ironia diventa così uno strumento per smontare la rappresentazione tradizionale dell’eroismo, ma anche per interrogare l’autorità delle stesse divinità, che nello spettacolo non appaiono semplicemente come figure superiori e distanti. Anche gli dèi partecipano al sistema di conflitti, responsabilità e giudizi che attraversa la scena, contribuendo a rendere più articolata la riflessione proposta dalla drammaturgia.

Maria Milasi tra regia e interpretazione: una Circe inquieta e giudicante

Particolarmente significativa è la presenza di Maria Milasi, che oltre a firmare la regia dello spettacolo interpreta il personaggio di Circe. La sua figura si muove tra seduzione, inquietudine e consapevolezza, superando il tradizionale riferimento alla maga dell’Odissea per assumere una funzione più complessa all’interno della rappresentazione. Circe diventa una presenza che impedisce agli altri personaggi di rimuovere il passato, costringendoli a confrontarsi con le verità che preferirebbero non riconoscere.

La sua caratterizzazione richiama, in alcuni momenti, la dimensione della giustizia primordiale delle Erinni, con una forza giudicante che porta alla luce contraddizioni e responsabilità. Il confine tra lucidità e follia rimane volutamente instabile, contribuendo a rendere il personaggio una presenza determinante nell’equilibrio del processo.

La regia di Milasi, caratterizzata anche dall’invenzione di particolari movimenti scenici legati all’utilizzo di strumenti non convenzionali, privilegia il confronto tra i personaggi e la forza delle parole rispetto alla ricostruzione spettacolare delle imprese epiche. L’attenzione si concentra sulle relazioni, sulle versioni contrastanti degli eventi e sulle responsabilità individuali, mantenendo vivo il riferimento al mito senza dipendere dalla sua rappresentazione celebrativa.

Le figure femminili al centro di una nuova lettura dell’Odissea

Uno degli aspetti più significativi di “Ulisse on the Road” riguarda il ruolo attribuito alle figure femminili, che assumono una funzione determinante nella costruzione del racconto. Penelope e Circe, pur attraverso caratteristiche e linguaggi differenti, sottraggono a Ulisse la possibilità di controllare completamente la narrazione della propria vita. Penelope rappresenta il punto di vista di chi ha vissuto le conseguenze dell’assenza dell’eroe, mentre Circe interviene sul piano della coscienza e della memoria, riportando alla luce ciò che rischia di essere dimenticato o giustificato.

La loro presenza contribuisce a trasformare l’Odissea in un confronto tra esperienze e prospettive differenti, nel quale non sono più soltanto le azioni del protagonista a determinare il significato degli eventi. Le interpretazioni di Melchionda, Mravcova, Spinelli e Milasi costruiscono così un sistema di relazioni nel quale ciascun personaggio contribuisce alla riflessione complessiva: Ulisse si difende, Penelope contesta la sua versione dei fatti, Poseidone ne evidenzia le contraddizioni attraverso il sarcasmo e Circe richiama le responsabilità che rischiano di essere rimosse.

Un’Odissea contemporanea tra colpa, memoria e giustizia

La forza della rilettura proposta da Katia Colica risiede nella capacità di utilizzare un mito antico per affrontare questioni che continuano a interrogare la società contemporanea. Il tema fondamentale non è più soltanto il viaggio di Ulisse, ma il rapporto tra ciò che un individuo ha compiuto e il modo in cui sceglie successivamente di raccontarlo. Fino a che punto una diversa narrazione delle proprie azioni può modificare il giudizio sulle responsabilità personali? È questo l’interrogativo che attraversa lo spettacolo, senza trovare una risposta definitiva.

Attraverso il confronto tra le diverse voci, “Ulisse on the Road” mette in discussione la possibilità che una sola versione degli eventi possa rappresentare tutta la verità. Il mito omerico diventa così uno strumento per riflettere sul presente, sul potere delle parole e sulla necessità di confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte. Un percorso teatrale che, spostando l’attenzione dalla celebrazione dell’eroe all’esame delle sue responsabilità, restituisce all’Odissea una nuova prospettiva, capace di dialogare con le domande e le contraddizioni del nostro tempo.