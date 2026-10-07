Sicilia, Calderone rompe il silenzio: “se si vota, Futuro Nazionale ci sarà”

Nel pieno della crisi politica che sta attraversando la Sicilia, con il centrodestra alle prese con tensioni interne e con il futuro del governo regionale al centro del dibattito, arriva la presa di posizione di Tommaso Calderone, deputato di Futuro Nazionale con Vannacci e responsabile regionale del partito nell’Isola. Calderone sceglie una linea prudente rispetto alle vicende che riguardano gli altri partiti della coalizione e, allo stesso tempo, manda un messaggio politico molto chiaro: se la crisi dovesse sfociare in un ritorno anticipato alle urne, Futuro Nazionale sarà presente con il proprio progetto e le proprie liste.

Futuro Nazionale osserva la crisi senza entrare nelle dinamiche degli altri partiti

Il primo passaggio dell’intervento di Calderone riguarda il metodo con cui Futuro Nazionale intende seguire l’evoluzione della situazione politica regionale. Il responsabile siciliano del partito dichiara:“seguiamo con attenzione quanto sta accadendo, senza entrare nelle dinamiche interne agli altri partiti. Futuro Nazionale porta avanti un percorso fermo, chiaro e nell’esclusivo interesse dei siciliani, con una proposta radicata nei territori. Se si tornerà al voto, ci saremo con il nostro progetto e le nostre liste”.