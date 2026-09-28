Tragedia in Calabria, motociclista di 26 anni muore dopo una caduta: indagini sulla dinamica | NOME e DETTAGLI

Il giovane Francesco Arturi ha perso la vita a Corigliano-Rossano mentre era in sella alla sua moto. I carabinieri stanno accertando se si sia trattato di un incidente autonomo o se sia stato coinvolto un altro mezzo

ambulanza notte

Un giovane di 26 anni, Francesco Arturi, ha perso la vita in un incidente stradale mentre percorreva, a bordo della moto, la via principale di Corigliano a Corigliano-Rossano. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma i tentativi di rianimazione del giovane da parte del personale sanitario sono stati vani. Al momento non è chiaro se l’incidente è stato autonomo o con un altro mezzo. Le indagine per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità sono seguite dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.

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