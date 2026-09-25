Reggio Calabria, malore improvviso in un negozio a Polistena: la Polizia scorta un uomo in ospedale e gli salva la vita

Tempestivo intervento della Polizia di Stato a Polistena, dove due Agenti del Commissariato di P.S. sono intervenuti all’interno di un esercizio commerciale per prestare soccorso a un uomo colto da un grave malore. Allertati dalla Sala Operativa, gli operatori della Volante hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato, trovandosi di fronte a una situazione particolarmente seria e considerata l’impossibilità di disporre nell’immediatezza di un mezzo di soccorso con personale sanitario, gli agenti hanno adottato una decisione tanto tempestiva quanto determinante: organizzare il trasporto dell’uomo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Polistena.

Il paziente è stato accompagnato a bordo di un veicolo messo a disposizione da un familiare, mentre gli operatori della Polizia di Stato hanno assicurato la scorta fino alla struttura sanitaria, agevolando il più possibile il tragitto e preallertando il personale medico, così da consentire le immediate cure al momento dell’arrivo. Gli accertamenti sanitari hanno successivamente evidenziato che l’uomo era stato colpito da un infarto ischemico. La tempestività dell’intervento e della decisione assunta dagli agenti ha avuto un ruolo determinante, evitando che un’ulteriore attesa potesse aggravare le condizioni del paziente. Dopo il ricovero e l’intervento chirurgico, è iniziato per l’uomo un lungo percorso terapeutico, affrontato fino al completo recupero delle proprie condizioni di salute.

Poi, a distanza di alcuni mesi, ha sentito il bisogno di tornare proprio lì, al Commissariato di P.S. di Polistena per incontrare personalmente i due agenti che quel giorno erano intervenuti e rivolgere loro il proprio sentito ringraziamento. Un gesto semplice ma dal forte significato, nato dalla consapevolezza di quanto accaduto e dal desiderio di esprimere personalmente la propria riconoscenza a chi, con una decisione tempestiva, aveva contribuito a salvargli la vita.