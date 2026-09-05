Reggio Calabria, il Premio Tonio Licordari a Italo Cucci: a 10 anni dalla scomparsa, il riconoscimento al giornalista sportivo

Nel decennale della scomparsa di Tonio Licordari, la sua famiglia ha voluto ricordare la figura di uno dei giornalisti più rappresentativi della Calabria consegnando il premio a lui intitolato a Italo Cucci, tra le personalità più autorevoli del giornalismo sportivo italiano. La moglie Alba Verduci e il figlio Natalino Licordari hanno scelto di dedicare il riconoscimento a un professionista che, come Licordari, ha legato la propria vita al racconto dello sport e dell’attualità, in una cerimonia ospitata nella suggestiva cornice del Circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria.

Storico vice caporedattore della Gazzetta del Sud, per la quale ha diretto prima la redazione sportiva di Messina e successivamente quella di Reggio Calabria, Tonio Licordari, scomparso il 5 maggio 2016 all’età di 71 anni, è stato uno dei protagonisti della storia del giornalismo calabrese e degli istituti di categoria regionali. La sua passione per il giornalismo era nata fin da giovane, ma il percorso professionale nel mondo dell’informazione è arrivato in età matura. Licordari lasciò infatti il ruolo di segretario delle Ferrovie dello Stato, negli uffici del Compartimento di Reggio Calabria, per entrare nella redazione della Gazzetta del Sud, il quotidiano che avrebbe sempre considerato la sua casa professionale.

Dal periodico dei ferrovieri italiani “Voci della rotaia”, il giornalista si ritrovò in breve tempo immerso nella cronaca, prima sportiva e poi cittadina e regionale, fino ad assumere il coordinamento della redazione reggina e delle cronache regionali della Calabria. Un carattere forte, a tratti definito burbero e spigoloso, ma accompagnato da una grande capacità di relazione: Licordari è stato ricordato come una persona sempre disponibile, capace di affrontare anche le situazioni più complesse con ironia, umiltà e spirito di mediazione.

Il premio a Italo Cucci, maestro del giornalismo sportivo italiano

A ricevere il riconoscimento è stato Italo Cucci, allievo di Gianni Brera ed Enzo Biagi, direttore editoriale dell’agenzia Italpress e già direttore responsabile di importanti testate come il settimanale Guerin Sportivo e i quotidiani Corriere dello Sport, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Il premio, realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco, è stato consegnato dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il vicedirettore dell’Approfondimento Rai Giuseppe Malara, l’editore dei quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia Lino Morgante, il giornalista Tonino Raffa, l’europarlamentare Giusi Princi e lo storico presidente del Coni Mimmo Praticò.

Grande appassionato di sport, Tonio Licordari era un profondo conoscitore del calcio e del ciclismo, disciplina che praticava con entusiasmo anche a livello amatoriale. In sella alla sua bicicletta aveva percorso negli anni tutte le strade della provincia di Reggio Calabria, trasformando quella passione in un autentico stile di vita. Proprio il legame con lo sport e con il territorio rappresenta uno degli elementi che hanno accomunato la sua figura a quella di Italo Cucci, protagonista di una lunga carriera dedicata al racconto delle grandi sfide sportive e dei personaggi che hanno segnato la storia italiana.

Il ricordo del sindaco Cannizzaro

Nel corso della cerimonia il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha sottolineato il valore umano e professionale di Licordari, definendolo una figura di riferimento. Il primo cittadino si è detto “felice di ricordare un grande uomo e un grande professionista che per me è stato un punto di riferimento per la sua saggezza”. Un tributo che, nel decimo anniversario della sua scomparsa, ha riportato al centro dell’attenzione la storia di un giornalista capace di raccontare per decenni la Calabria, lo sport e la sua comunità con passione, competenza e profondo senso umano.