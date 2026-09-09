Polistena, carabinieri feriti al Lidl durante l’arresto di un uomo fuori controllo: l’USIC elogia il coraggio dei militari

“L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime la propria incondizionata solidarietà e il più profondo apprezzamento per l’esemplare e delicato intervento messo in atto in data 05 settembre 2026 presso il supermercato “LIDL” di Polistena (RC). L’operazione, condotta con straordinaria tempestività e altissima professionalità, ha visto protagonista il personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Radiomobile di Taurianova, congiuntamente ai colleghi della Stazione Carabinieri di Polistena. L’intervento si è reso necessario per bloccare un cittadino extracomunitario, colto in evidente e pericoloso stato di alterazione psicofisica all’interno della predetta attività commerciale, culminando con il suo arresto”. Lo afferma in una nota l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

“L’USIC intende evidenziare pubblicamente il grandissimo senso del dovere dimostrato dai militari operanti, dinanzi a un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica e a una situazione di grave rischio per i cittadini presenti, i nostri colleghi, a costo della propria stessa incolumità, non hanno esitato un istante a intervenire, riuscendo a fermare e trarre in arresto l’uomo al fine precipuo di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Purtroppo, il contenimento di tale escalation di violenza ha comportato un prezzo fisico per gli operatori: a seguito dell’intervento, alcuni militari dell’Arma sono rimasti feriti. A tutti loro va il nostro più sincero augurio di una pronta e completa guarigione”.

Sulla vicenda è intervenuto il Segretario Regionale Andrea Barreca, che ha dichiarato: “Rinnovo a nome dell’USIC totale vicinanza, solidarietà e senso di gratitudine per l’encomiabile operato del personale intervenuto. Colgo l’occasione per ricordare che, sebbene molte iniziative a tutela della sicurezza del personale in divisa siano già state faticosamente messe in atto, il nostro lavoro non è finito. L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri è, e sarà sempre, costantemente impegnata nel promuovere e rivendicare con forza nuove iniziative volte a migliorare e rendere più sicure le condizioni di impiego e di servizio di tutto il personale che, quotidianamente e con immenso spirito di sacrificio, si trova a dover fronteggiare situazioni di pericolo come quella accaduta presso il Supermercato LIDL di Polistena (RC)”.