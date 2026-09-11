Morte Emma Bonino, il cordoglio dei Socialisti democratici: “protagonista della politica italiana ed europea”

“Nell’apprendere la notizia della scomparsa di Emma Bonino – dichiara Mario Calì, Segretario Nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano – protagonista di una lunga e intensa pagina della politica italiana ed europea, il PSDI si unisce al trasversale sentimento di cordoglio per una donna che ha saputo fare della determinazione la propria cifra politica e umana. Con Emma, insieme a tante compagne e compagni dell’area progressista, il Partito Socialdemocratico si cimentò generosamente attraverso la strada dell’Alleanza Riformista nella difficilissima campagna elettorale per le Regionali del Lazio e per le elezioni Provinciali del 2010 dopo lo scioglimento anticipato della Giunta Marrazzo.

Ad Emma Bonino – conclude Calì – sempre diretta nella sua spigolosa coerenza ed al contempo profondamente rispettosa di ogni suo interlocutore, il PSDI dedicherà il saluto di apertura della propria iniziativa annuale in programma giovedì 17 settembre 2026 alle ore 13, a Palazzo Madama, in occasione del 128° anniversario della nascita del Presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Saragat“.

L’evento pubblico con richiesta di accreditamento tramite l’indirizzo mail ufficiale “segreteria@psdi.it”, promosso anche quest’anno presso la sala stampa “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica dal Partito Socialista Democratico Italiano e dal senatore Francesco Giacobbe, vedrà anche l’autorevole sostegno e presenza della Fondazione “Giacomo Matteotti” nella persona del suo presidente Alberto Aghemo e della Fondazione “Circolo Fratelli Rosselli” nella persona del suo presidente Valdo Spini, con l’obiettivo di ricordare l’eredità politica e l’impegno attivo nella Resistenza in vista della celebrazione del XXX Congresso Nazionale del Partito del “Sole Nascente” fondato dal Presidente dell’Assemblea Costituente a Palazzo Barberini l’11 gennaio del 1947.

Una svolta occidentale quella di Saragat, perseguita e proseguita anche da Emma Bonino, che ha garantito all’Italia autonomia, progresso, sviluppo e pace quali presupposti necessari per una declinare la giustizia sociale all’attenta custodia dei diritti e delle libertà collettive e individuali.