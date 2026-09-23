Corigliano-Rossano, estorsioni agli imprenditori agricoli: arrestati 4 componenti di una famiglia | DETTAGLI

I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano (Cosenza) stanno dando esecuzione a 5 misure cautelari di cui quattro in carcere e una dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emesse dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. I destinatari dei provvedimenti sono i componenti di un gruppo familiare attivo nel territorio di Corigliano-Rossano ritenuti responsabili di numerosi episodi di estorsione, aggravata dal metodo mafioso, attuati e tentati ai danni di diversi imprenditori agricoli e commerciali della zona.