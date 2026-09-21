Scilla, nasce il Caffè Alzheimer del Rotary Club Costa Viola: incontri gratuiti per sostenere pazienti e famiglie

Caffè Alzheimer, da ormai 14 anni il Rotary in Italia si occupa di questa problematica con l’obiettivo di far uscire le persone affette da demenza e i loro familiari dall’isolamento che tale patologia spesso comporta, attraverso incontri periodici svolti al di fuori delle strutture sanitarie. L’iniziativa mira, inoltre, a creare una rete solidale di persone, associazioni e realtà del territorio in grado di favorire il percorso di sostegno delle famiglie delle persone affette da demenza. Lo scopo è quello di costruire una comunità solidale e, attraverso l’integrazione tra diverse figure professionali, enti pubblici e privati e soggetti del terzo settore, favorire la condivisione delle problematiche, la nascita di nuove relazioni amicali, la riduzione dello stigma legato alla malattia e il contenimento del ricorso all’istituzionalizzazione. Non si può pensare di guarire attraverso questa attività, ma numerose ricerche dimostrano che possono esserci effetti positivi: per il paziente, un miglioramento dei disturbi comportamentali; per i familiari, una diminuzione del peso psicologico legato all’assistenza.

I Caffè Alzheimer proposti dal Rotary Club Scilla Costa Viola rappresentano un esempio concreto di interventi ad alta intensità umana

I Caffè Alzheimer proposti dal Rotary Club Scilla Costa Viola rappresentano un esempio concreto di interventi ad alta intensità umana, particolarmente importanti in un periodo di crisi economica in cui molti servizi formali rischiano una progressiva riduzione. Il supporto, tuttavia, non significa sostituzione: sarebbe una pretesa irrealistica e rischierebbe di attribuire a questa esperienza un’immagine fuorviante. Il Rotary Club Scilla Costa Viola, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, annuncia l’avvio degli incontri mensili, della durata di circa due ore, che partiranno dal mese di ottobre presso la Casa della Carità di Scilla. La partecipazione sarà gratuita e le attività saranno curate dal socio dott. Fabio Pirrotta, neuropsicologo, con il supporto di un’équipe specializzata.

L’obiettivo generale è offrire a pazienti e caregiver un momento di incontro e condivisione al di fuori delle strutture sanitarie, con lo scopo di ridurre l’isolamento sociale spesso associato alla malattia, favorendo la creazione di relazioni amicali e la condivisione di vissuti ed emozioni. Sono inoltre previsti gruppi di psicoeducazione dedicati ai caregiver, per imparare a conoscere meglio la malattia e acquisire strumenti utili nella gestione quotidiana dei propri cari; attività di stimolazione cognitiva rivolte alle persone affette da demenza; percorsi di terapia occupazionale e momenti ricreativi e conviviali che coinvolgeranno pazienti, familiari e operatori.