Reggio Calabria, dalla Battaglia di Piazza Duomo alla Rivolta del 1970: Arichetta rilancia il valore della memoria storica

“La scorsa settimana sono ricorsi i 166 anni dalla Battaglia di Piazza Duomo. Il 21 agosto del 1860 Garibaldi, le camicie rosse e i reggini scacciarono l’esercito borbonico e liberarono la Città. La Battaglia di Piazza Duomo è l’evento con il quale si apre una nuova Era nella vita della città stessa e dei calabresi, con i reggini che diventano a pieno titolo costruttori dell’Unità d’Italia. Questo evento ha luogo in una piazza significativa per la Storia di Reggio, che già alla fine di febbraio del 1821, vide partire i battaglioni reggini, che andavano a difendere la Costituzione contro gli austriaci”. Lo afferma in una nota Fabio Arichetta, Deputato di Storia Patria per la Calabria e Socio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano.

“È sempre nell’antica piazza Duomo, ventisei anni dopo il 2 settembre 1847 sventolarono una moltitudine di tricolori appena giunti da Santo Stefano d’Aspromonte con i patrioti e il popolo che chiedevano a gran voce il ripristino di quella Costituzione revocata dai Borbone con le baionette austriache. Questa stessa piazza, che dopo il terremoto del 1908 diede asilo agli sfollati, poi ridisegnata nella ricostruzione, non perse la sua antica vocazione. Infatti, in questa nuova piazza Duomo, il 5 luglio 1970, il Sindaco Battaglia tenne il suo Rapporto alla Città, prima che il 14 luglio successivo iniziasse la Rivolta di Reggio. Questi episodi tra Ottocento e Novecento vedono sempre lo stesso attore: il popolo di Reggio, che attraverso distruzioni e conflitti manifesta la propria forza civile, la propria tenacia, la propria caparbietà a non arrendersi di fronte a grandi catastrofi sia umane che naturali”.

“È proprio la storia di questo popolo, che speriamo, trovi spazio nel futuro Museo della Rivolta, una proposta del consigliere Daniele Romeo, raccolta dal lungimirante sindaco On. le Francesco Cannizzaro e dal Consiglio comunale reggino. Una grande opportunità di trasformare e nei fatti storicizzare una pagina della Storia di Reggio, facendo parlare i documenti, i reperti storici, i luoghi. Liberando questi fatti da pregiudizi ideologici, fatalismo, vittimismo e considerazioni anacronistiche. Certamente la Storia reggina così come quella nazionale non è esente da contraddizioni, ma questa deve essere l’occasione perché fatti e personaggi vengano collocati nel loro tempo e interpretati criticamente attraverso le fonti d’archivio”.

“Questo processo di storicizzazione è già iniziato tempo fa con la pubblicazione nel 2009 del saggio di Luigi Ambrosi, La rivolta di Reggio: Storia di territori, violenza e populismo nel 1970, che resta uno spartiacque nel processo di storicizzazione della Rivolta, e colloca il popolo reggino nella sua giusta dimensione storica. A noi non resta che continuare su questo cammino con la musealizzazione di quegli eventi e dei suoi attori, non dimenticando che questa Storia è fatta da donne e uomini che hanno continuato, malgrado la distruzione, a ricostruire passo dopo passo una pagina sofferta e coraggiosa della nostra Storia”.