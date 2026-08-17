Reggio Calabria, al via un nuovo corso che offre importanti sbocchi lavorativi: costi, requisiti, vantaggi e programmi | INFO

CEFOSMET, centro di formazione del personale in azienda con sede a Reggio Calabria, ha attivato un nuovo corso per Saldatore finalizzato al conseguimento dell’Attestato di Qualifica Professionale di Operatore per le attività di attrezzaggio delle macchine di saldatura e di controllo della qualità dei processi di saldatura – Gruppo-Livello A (EQF 3). Si tratta di un percorso pensato per formare una figura tecnica qualificata, oggi particolarmente richiesta in diversi comparti produttivi, dalla carpenteria metallica all’impiantistica, fino all’industria manifatturiera, all’energia e al settore delle costruzioni.

La crescente richiesta di personale specializzato rende quella del saldatore qualificato una professione con interessanti prospettive occupazionali. Il corso nasce proprio con l’obiettivo di fornire competenze spendibili concretamente nel mercato del lavoro, unendo preparazione teorica, attività pratiche in laboratorio e una lunga fase di stage in azienda.

Di cosa si occupa questa figura

Il percorso è autorizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con Determinazione Dirigenziale n. 2491/2026 del 24 luglio 2026 ed è finalizzato al conseguimento dell’Attestato di Qualifica Professionale con valore legale, riconosciuto secondo la normativa regionale vigente.

La figura professionale in uscita è quella di Operatore per le attività di attrezzaggio delle macchine di saldatura e di controllo della qualità dei processi di saldatura – Gruppo-Livello A, EQF 3. Durante il percorso gli allievi acquisiranno le conoscenze e le capacità necessarie per predisporre e attrezzare le macchine di saldatura, eseguire le lavorazioni nel rispetto delle procedure previste, controllare la qualità dei processi e dei giunti saldati e operare secondo le norme di sicurezza e gli standard tecnici di riferimento.

600 ore tra aula, formazione a distanza e stage

Il corso prevede un monte ore complessivo di 600 ore e sarà svolto in modalità blended learning, combinando attività in presenza e formazione a distanza. La struttura didattica è stata organizzata per permettere agli iscritti di acquisire prima le competenze teoriche e successivamente applicarle in contesti pratici e lavorativi. Nel dettaglio, sono previste 180 ore di formazione in aula e laboratorio presso la sede CEFOSMET di Via del Torrione n. 102 a Reggio Calabria. Questa parte del percorso sarà dedicata sia agli aspetti teorici sia alle esercitazioni pratiche necessarie per familiarizzare con strumenti, procedure e tecniche di saldatura.

Il programma comprende inoltre 144 ore di Formazione a Distanza sincrona, con lezioni in diretta attraverso la piattaforma LMS e possibilità di interazione con i docenti, alle quali si aggiungono 36 ore di FAD asincrona, fruibili in autonomia attraverso la piattaforma e-learning per approfondire i contenuti affrontati durante il corso. Una parte molto importante del percorso è rappresentata dalle 240 ore di stage curriculare, che saranno svolte presso imprese convenzionate operanti nei settori della carpenteria metallica, delle produzioni metalmeccaniche, della manutenzione industriale e della saldatura. Lo stage consentirà agli allievi di confrontarsi direttamente con il lavoro in azienda e consolidare sul campo le competenze apprese durante la formazione.

La qualifica di saldatore apre possibilità professionali in numerosi ambiti produttivi. Le competenze acquisite possono essere utilizzate in aziende della carpenteria metallica, negli impianti industriali, nella produzione metalmeccanica, nella manutenzione, nell’energia e nelle costruzioni. Proprio la necessità di personale tecnico capace di operare con precisione, sicurezza e conoscenza delle procedure rende questa figura particolarmente ricercata. Il percorso CEFOSMET punta quindi non solo a fornire un titolo formalmente riconosciuto, ma anche a preparare profili professionali capaci di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, grazie a una formazione che affianca alle nozioni teoriche un’importante componente pratica e aziendale.

Requisiti di accesso al corso, costo e possibilità di pagamento rateale

Per partecipare è necessario aver compiuto il 18° anno di età ed essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado, cioè la licenza media. Per i cittadini extracomunitari è inoltre richiesto di essere in regola con la normativa relativa al soggiorno in Italia, possedere un titolo di studio equipollente e avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine delle 600 ore di formazione, gli iscritti dovranno sostenere un esame finale. In caso di superamento sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale con valore legale, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente. Gli esami conclusivi si svolgeranno alla presenza di un rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ricoprirà il ruolo di Presidente della Commissione d’esame.

La quota di iscrizione al corso è pari a 2.500 euro, IVA esente, e comprende l’intero percorso formativo. È inoltre prevista la possibilità di rateizzare il pagamento a partire da 210 euro al mese, previa approvazione da parte della società di credito convenzionata. Il corso rappresenta quindi un’opportunità formativa rivolta a chi desidera acquisire una qualifica tecnica riconosciuta e orientarsi verso una professione con buoni sbocchi occupazionali, soprattutto in settori nei quali la domanda di personale specializzato continua a essere elevata.

Per ogni altro tipo di informazione sul corso, o anche semplicemente per iscriversi, è necessario contattare i seguenti recapiti:

Telefono: 0965375808

Whatsapp: 3474113807

email: info@cefosmet.com

A dimostrazione della professionalità e della serietà degli organizzatori e degli insegnanti, qui di seguito la testimonianza di un corsista, il quale elogia la competenza di tutte le parti in causa, dichiarando di trovarsi benissimo.

Corso di saldatura Cefosmet a Reggio Calabria: la testimonianza di un corsista