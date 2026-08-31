Messina, il personale del Piemonte potenzia i Pronto Soccorso di Policlinico e Papardo: “vinta la battaglia sulla volontarietà”

Come anticipato da FP CGIL e UIL FP Messina, a seguito della mobilitazione sindacale e del confronto avviato con l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, “già dalla giornata odierna il personale che ha volontariamente aderito alla manifestazione di interesse è stato temporaneamente destinato alle strutture individuate. I lavoratori contribuiranno, per il periodo di sospensione delle attività del Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte, a potenziare i Pronto Soccorso dell’AOU “G. Martino” e dell’AO Papardo, sostenendo la continuità e la qualità dell’assistenza garantita alla cittadinanza messinese. Si tratta di un risultato importante, ottenuto attraverso la mobilitazione e il confronto sindacale, che ha consentito di salvaguardare la volontarietà dell’adesione e di tutelare le professionalità coinvolte, evitando qualsiasi forma di utilizzazione coattiva del personale presso aziende diverse da quella di appartenenza”.

FP CGIL e UIL FP ribadiscono che l’utilizzo temporaneo del personale presso altre aziende deve essere fondato su effettive e comprovate esigenze di servizio

“Contrariamente a quanto sostenuto da altra organizzazione sindacale, FP CGIL e UIL FP ribadiscono che l’utilizzo temporaneo del personale presso altre aziende deve essere fondato su effettive e comprovate esigenze di servizio, avere carattere temporaneo ed essere regolato attraverso atti chiari, trasparenti e rispettosi delle disposizioni contrattuali. Nel caso specifico, la sospensione temporanea delle attività del Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte rappresenta certamente una situazione eccezionale, ma ciò non può tradursi nella compressione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Proprio per questo abbiamo preteso che l’adesione avvenisse sulla base di una preventiva manifestazione di interesse e di un consenso libero, consapevole ed espresso da parte del personale interessato. Tale garanzia deve essere riconosciuta anche al personale assunto a tempo determinato. L’articolo 51 del vigente CCNL del Comparto Sanità 2022-2024 stabilisce, infatti, che a questi lavoratori si applichi il trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del rapporto a termine. Non può, pertanto, essere sostenuta alcuna ingiustificata disparità di trattamento“, scrivono i sindacati.

FP CGIL e UIL FP continueranno “a vigilare affinché il piano organizzativo predisposto per la gestione dell’emergenza-urgenza venga attuato”

FP CGIL e UIL FP continueranno “a vigilare affinché il piano organizzativo predisposto per la gestione dell’emergenza-urgenza venga attuato nel pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, assicurando adeguate condizioni di lavoro, corretta informazione, copertura assicurativa, sicurezza degli operatori e tutela dei cittadini”. “Il nostro impegno comune non si ferma – dichiarano Antonino Trino e Livio Andronico, rispettivamente segretari generali della FP CGIL e della UIL FP di Messina –. Monitoreremo costantemente l’applicazione delle disposizioni e le condizioni operative del personale, intervenendo tempestivamente qualora dovessero emergere criticità o violazioni. La tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e il diritto alla salute della cittadinanza restano le nostre priorità assolute”.