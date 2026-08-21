Messina, bufera politica e rischio ritorno alle urne: il Tar discuterà i ricorsi a ottobre, sullo sfondo il caso del parere regionale

Messina rischia davvero di tornare alle urne? È la domanda che, nelle ultime ore, sta tornando con forza nel dibattito politico cittadino dopo l’emergere di nuovi elementi sul contenzioso seguito alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Al momento non esiste alcuna decisione che determini un ritorno immediato al voto, ma il quadro giudiziario resta aperto e presenta diversi profili che dovranno essere esaminati dalla giustizia amministrativa. La prima data da cerchiare sul calendario è quella del 20 ottobre, quando il Tar di Catania discuterà il primo ricorso presentato contro le elezioni comunali di Messina. L’impugnazione riguarda un punto centrale della competizione: l’ammissione delle quindici liste a sostegno del sindaco Federico Basile. Accanto a questo procedimento è stato presentato anche un secondo ricorso, che mette invece in discussione la legittimità dell’indizione del voto. Due fronti distinti che rendono particolarmente delicata la fase post-elettorale e che alimentano inevitabilmente l’attenzione sulle possibili conseguenze politiche e amministrative.

Minutoli: “il Consiglio sia luogo di trasparenza, non un tribunale politico”

Sul caso è intervenuto anche il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli, che ha invitato a mantenere distinti il piano politico e quello giudiziario. Minutoli ha affermato: “il Consiglio sia luogo di trasparenza, non un tribunale politico”. Nel frattempo il gruppo consiliare di Marcello Scurria, già candidato sindaco del centrodestra, ha presentato un’interrogazione urgente, mentre il consigliere comunale del Pd Alessandro Russo ha manifestato preoccupazione per una “possibile paralisi amministrativa”. Il dibattito, dunque, non riguarda soltanto la validità delle procedure elettorali, ma anche le possibili ricadute del contenzioso sull’attività amministrativa della città.

Il caso del parere regionale n. 020.11.26

A rendere il quadro ancora più complesso è la vicenda relativa al parere n. 020.11.26 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, avente come oggetto l’“Applicazione dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7”. Il documento è diventato uno degli elementi centrali dello scontro politico dopo che Cateno De Luca ha chiesto alla Regione Siciliana di chiarire come il contenuto di un atto formalmente sottratto al procedimento di accesso sia potuto diventare disponibile all’esterno. La questione è stata trasformata da Sud Chiama Nord in un’iniziativa istituzionale attraverso la presentazione di un’interrogazione parlamentare, finalizzata a chiedere al Governo regionale di ricostruire la vicenda e verificare eventuali responsabilità o condotte non conformi agli obblighi di riservatezza.

La richiesta di accesso agli atti del 2 maggio

La vicenda risale al 2 maggio 2026, quando i deputati regionali di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto presentarono formalmente all’assessore regionale delle Autonomie Locali e al dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali una richiesta di accesso agli atti per ottenere copia integrale del parere. Nell’istanza veniva evidenziato che il documento risultava nell’elenco ufficiale con la dicitura “RESO – Sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12”. I tre parlamentari richiamarono l’articolo 3 del D.P. Reg. n. 12/1998, sottolineando di esercitare il diritto di accesso nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali. L’istanza fu inoltrata tramite PEC il 2 maggio 2026 e acquisita agli atti del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali con il protocollo n. 7705 del 4 maggio 2026.

La Regione “non ha acconsentito alla diffusione del parere stesso”

Nel successivo riscontro del Dipartimento veniva richiamata la nota protocollo n. 8937 del 21 maggio 2026 del Servizio 5 “Ufficio Elettorale”. Secondo quanto ricostruito da Sud Chiama Nord, l’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione aveva dichiarato “di non acconsentire alla diffusione del parere stesso”. La conseguenza era stata il diniego all’accesso richiesto dai tre parlamentari regionali. La conclusione del riscontro, riportata nel comunicato, stabiliva che “in forza della volontà espressa dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana l’atto oggetto dell’istanza è sottratto al procedimento di accesso”. È proprio questo passaggio che rappresenta il cuore della contestazione avanzata successivamente da Cateno De Luca.

De Luca: “come ha fatto un documento formalmente sottratto all’accesso a diventare accessibile a un giornalista?”

La svolta arriva il 19 agosto 2026, quando, secondo De Luca, un articolo di stampa dedicato proprio al parere n. 020.11.26 riferisce che il giornalista avrebbe avuto modo di prenderne visione e di ricostruirne diffusamente il contenuto. Da qui la lunga presa di posizione del leader di Sud Chiama Nord. “Dunque ricapitoliamo”, prosegue De Luca. “Tre parlamentari regionali chiedono formalmente un documento nell’esercizio delle proprie funzioni. Seguono la procedura prevista, protocollano l’istanza e chiedono copia integrale dell’atto. La Regione risponde che quel documento non può essere diffuso e che è sottratto al procedimento di accesso. Poi accade qualcosa che ha dell’incredibile. Oggi, 19 agosto 2026, la stampa pubblica un articolo dedicato proprio al parere n. 020.11.26, nel quale il giornalista afferma di averne preso visione e ne ricostruisce diffusamente il contenuto. A questo punto la domanda è inevitabile: come ha fatto un documento formalmente sottratto all’accesso a diventare accessibile a un giornalista? Sia chiaro: non è in discussione il lavoro della stampa, che ha pieno diritto di acquisire informazioni e pubblicare notizie. Il problema è un altro e riguarda esclusivamente la Regione Siciliana e la gestione di un atto che essa stessa aveva dichiarato non ostensibile e non divulgabile”.

“Se quel parere, come la stessa Regione ha formalmente comunicato a Sud Chiama Nord, era sottratto all’accesso e l’Ufficio Legislativo e Legale aveva espressamente dichiarato di non acconsentire alla sua diffusione, chi lo ha fatto uscire? Chi lo ha messo a disposizione di soggetti esterni? È questo che adesso deve essere accertato. È evidente che siamo di fronte ad una sorta di violazione del segreto d’ufficio. Qualcuno, all’interno degli uffici che avevano la disponibilità dell’atto, ne ha consentito la visione o la diffusione in violazione del regime di riservatezza stabilito dalla stessa Regione. Vogliamo sapere chi, quando, come e a quale titolo abbia consentito l’accesso a un documento che a tre parlamentari regionali era stato formalmente negato. Ed è proprio per fare piena luce su questi aspetti che abbiamo già presentato un’interrogazione parlamentare, affinché il Governo regionale ricostruisca puntualmente quanto accaduto e vengano accertate eventuali responsabilità, verificando anche se vi siano state condotte non conformi agli obblighi di riservatezza. Se qualcuno pensa di intimidirci attraverso indiscrezioni fatte filtrare ad orologeria, ha sbagliato destinatario. Andiamo avanti, come abbiamo sempre fatto, senza farci intimidire”, sottolinea De Luca.

De Luca collega il caso allo scontro politico regionale

De Luca ha poi inserito la vicenda in un quadro politico più ampio, collegandola all’attività organizzativa di Sud Chiama Nord in Sicilia. “Ma su questa vicenda pretendiamo piena luce: vogliamo sapere chi ha fatto uscire quel documento e a quale titolo. Noi una convinzione ce la siamo fatta. Il grande lavoro che stiamo portando avanti nella formazione delle liste a sostegno del Governo di Liberazione sta evidentemente facendo vacillare equilibri consolidati e, come ha già detto il sindaco Federico Basile, sta facendo tremare qualche vecchio santuario della politica regionale e nazionale. È in questo contesto che leggiamo quanto sta accadendo e il fatto che questa vicenda emerga proprio adesso: come un attacco frontale alla grande attività politica e organizzativa che stiamo portando avanti in tutta la Sicilia. Stiamo costruendo le liste, presentando le candidature e facendo crescere, giorno dopo giorno, il progetto del Governo di Liberazione. E continueremo a farlo, senza farci intimidire e senza arretrare di un solo passo”, conclude De Luca.

Basile difende Sud Chiama Nord sul caso delle firme

Anche il sindaco Federico Basile è intervenuto sulle notizie relative al parere dell’Ufficio Legislativo della Regione sul tema della raccolta delle firme delle liste di Sud Chiama Nord. Il punto centrale riguarda l’esenzione dalla raccolta delle firme per 15 liste presentate dal movimento. Basile riferisce che, “secondo quanto appreso dalla stampa, l’Ufficio legislativo regionale avrebbe reso noto ad alcuni soggetti il contenuto di un parere che avrebbe confermato il “sostanziale nulla osta del dipartimento” rispetto all’autorizzazione dell’esenzione, pur senza una condivisione di quella soluzione da parte del firmatario del nuovo parere”. Il sindaco insiste però soprattutto sulla circostanza che Sud Chiama Nord, secondo la sua ricostruzione, abbia “agito facendo affidamento sulle indicazioni provenienti dagli organi regionali competenti”.

Le 12 mila firme e le quindici liste: la ricostruzione di Basile

Basile affronta anche la questione della possibilità che la Commissione elettorale concedesse 48 ore per la raccolta delle firme. Secondo il sindaco, quel termine sarebbe stato invece concesso soltanto per modificare i simboli, ma Sud Chiama Nord sarebbe stato comunque nelle condizioni di procedere alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie. “La Commissione elettorale avrebbe potuto concedere 48 ore per raccogliere le firme, ma ha invece concesso quel termine esclusivamente per modificare i simboli. E noi eravamo già pronti: 15 liste chiuse, con 1010 candidati, 100 autenticatori pronti e 100 sedi di raccolta firme dislocate in tutta la città. Quale difficoltà avremmo avuto a raccogliere le 12 mila firme necessarie? Si trattava di 15 firme a candidato! È anche alla luce di questi fatti che va letta la domanda di oggi: perché questa indiscrezione viene fuori soltanto adesso?”, rimarca Basile.

Basile: “De Luca sta ‘spaventando’ troppe lobby”

La tempistica dell’indiscrezione diventa così uno dei punti più politici dell’intervento del primo cittadino. “Forse il nostro leader Cateno De Luca sta “spaventando” troppe lobby e troppi vecchi santuari della politica regionale e nazionale. Andiamo avanti come abbiamo sempre fatto senza farci intimidire”, sottolinea Basile.

Tutto sembra in bilico

Il contenzioso investe questioni di rilievo: da una parte l’ammissione delle quindici liste a sostegno di Federico Basile, dall’altra la legittimità dell’indizione delle elezioni, mentre parallelamente si è aperto un duro scontro politico sul parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana. La data del 20 ottobre rappresenta quindi il primo snodo giudiziario concreto di una vicenda destinata a continuare a pesare sul confronto politico di Messina.