La storia di Michelina, la malattia, la battaglia di un figlio: la lettera aperta “la dignità degli anziani non può andare in lista d’attesa”

La storia di un figlio e di una madre, una storia reggina, una storia come tante, tristemente uguali, in Italia. Una storia che evidenzia i cortocircuiti del sistema sanitario, le ansie di una famiglie, le difficoltà di tutti i giorni. La storia di Angelo e Michelina, figlio e madre alle prese con spese sanitarie fuori standard per dei semplici esami, esami che per la donna risultano di estrema importanza. Angelo ha scritto una lettera aperta, inviata alla nostra redazione, rivolta anche al Presidente della Regione Calabria, al Prefetto di Reggio Calabria e al Sindaco di Reggio Calabria, nella speranza che possa contribuire ad aprire un confronto costruttivo su una problematica che riguarda migliaia di anziani e delle loro famiglie.

La dignità degli anziani non può andare in lista d’attesa: la malattia corre, le istituzioni aspettano…

“Mi chiamo Angelo Turano e scrivo questa lettera non solo come figlio, ma come cittadino profondamente amareggiato. Racconto la storia di mia madre, Michelina Sorbara, perché purtroppo è la stessa storia che stanno vivendo migliaia di anziani italiani. Mia madre ha 85 anni. È invalida civile al 100%, titolare dell’indennità di accompagnamento, soffre di una grave cardiopatia, vive con un solo rene, ha riportato gravi fratture e necessita di assistenza continua per le normali attività quotidiane.

Nei giorni scorsi una TAC ha evidenziato una formazione di circa 27 millimetri, che deve essere approfondita con una risonanza magnetica. La risposta del Servizio Sanitario Nazionale è stata sconfortante. La prima disponibilità tramite il CUP è febbraio 2027. Per poter effettuare l’esame in tempi compatibili con le sue condizioni di salute siamo costretti a rivolgerci al privato, pagando circa 250 euro. Pochi giorni prima avevamo già dovuto sostenere altri 250 euro per una TAC urgente. In totale, 500 euro soltanto per due esami diagnostici.

Mi domando: è normale che una famiglia sia costretta a spendere 500 euro semplicemente perché il Servizio Sanitario Nazionale non riesce a garantire nei tempi necessari due esami diagnostici fondamentali? Molti potrebbero pensare che mia madre percepisca una pensione elevata, perché ogni mese riceve complessivamente circa 1.100 euro. La realtà è ben diversa.

La pensione di reversibilità è di circa 750 euro al mese. La restante parte è costituita dall’indennità di accompagnamento, che non rappresenta un reddito disponibile, ma una prestazione assistenziale destinata ad aiutare le persone gravemente invalide e non autosufficienti a sostenere i costi dell’assistenza. Quelle somme non servono per vivere meglio. Servono per acquistare farmaci, pagare visite mediche, esami diagnostici, assistenza e tutte le necessità quotidiane di una persona gravemente malata.

In un Paese che si definisce civile non dovrebbe esistere una sanità a due velocità: una per chi può permettersi di pagare e una per chi è costretto ad aspettare. Chi ha disponibilità economiche può eseguire subito gli esami, ottenere una diagnosi tempestiva e iniziare rapidamente le cure. Chi non può permetterselo è costretto ad attendere mesi. E quando si parla della salute di una persona anziana e fragile, il tempo può fare la differenza.

Come se tutto questo non bastasse, da oltre sedici mesi attendiamo ancora una risposta definitiva sulla domanda di Prestazione Universale per gli ultraottantenni non autosufficienti. Mia madre possiede tutti i requisiti previsti dalla legge:

ha più di 80 anni;

è invalida civile al 100%;

percepisce l’indennità di accompagnamento;

ha un ISEE inferiore alla soglia prevista.

La domanda è stata inizialmente respinta per motivi sanitari ed è stata presentata un’istanza di riesame. Ancora oggi la pratica risulta in riesame. Sedici mesi. Sedici lunghi mesi di attesa. Mi chiedo se sia normale che una persona di 85 anni, gravemente malata, debba aspettare tutto questo tempo per una risposta che potrebbe cambiare la qualità della sua vita. Non scrivo questa lettera per chiedere favoritismi. Non chiedo privilegi. Chiedo soltanto che vengano rispettati i diritti delle persone più fragili.

Concludo questa lettera con una speranza. Da cittadino reggino e calabrese, profondamente orgoglioso della mia terra, mi auguro che il Presidente della Regione Calabria, il Prefetto di Reggio Calabria e il Sindaco di Reggio Calabria vogliano farsi interpreti delle difficoltà che vivono ogni giorno gli anziani, i disabili e le famiglie più fragili. Durante i loro rispettivi incarichi e, per quanto riguarda gli amministratori eletti, anche durante la campagna elettorale, è stato più volte ribadito l’impegno a stare vicino ai cittadini e alle persone in maggiore difficoltà.

Oggi spero, con tutto il cuore, che queste parole possano tradursi in un impegno concreto, affinché nessun cittadino sia costretto ad attendere mesi per un esame indispensabile o oltre un anno per una prestazione assistenziale prevista dalla legge. Non lo chiedo soltanto per mia madre. Lo chiedo per tutti gli anziani, per tutti i disabili e per tutte le famiglie che ogni giorno affrontano queste stesse difficoltà.

Questa non è una richiesta di compassione. È una richiesta di giustizia. La malattia non aspetta. La vecchiaia non aspetta. La dignità delle persone non dovrebbe mai essere costretta ad aspettare.

Con rispetto,

Angelo Turano“.