Ex Cinema Orchidea, il ministro Foti precisa sull’interlocuzione con Cannizzaro: “nessuna proroga assentita”

Un vero e proprio giallo ‘in cantiere’ in merito all’ex cinema Orchidea. Il sindaco Cannizzaro, in serata, aveva annunciato la proroga dei fondi ottenuta grazie a un’interlocuzione con il ministro Foti (VIDEO). Lo stesso ministro però, qualche ora dopo, ha smentito di aver assentito alcuna proroga. “In relazione al contenuto dell’articolo pubblicato sulla testata online StrettoWeb dal titolo “Ex cinema Orchidea, Cannizzaro parla con il ministro Foti: fondi prorogati, la strada sarà liberata e i lavori continuano!”, il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, precisa di non avere mai avuto alcun incontro con l’on. Francesco Canizzaro, sindaco di Reggio Calabria.

È bene inoltre chiarire che alcuna proroga potrebbe essere assentita dal Ministro stesso, ma al più – per casi consentiti dalla normativa – potrebbe essere accordata dagli uffici delle unità di missione dei Ministeri competenti“, si legge in una nota stampa inviata dall’ufficio stampa del ministro.