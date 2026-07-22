Emittenti locali a Sanremo (e non solo), la battaglia di Corecom arriva al Governo: “non sono marginali”

Il futuro delle radio e delle televisioni locali arriva sul tavolo del Governo. Il prossimo 30 luglio, a Roma, la coordinatrice nazionale dei Corecom Carola Barbato e il vicecoordinatore, nonché presidente del Corecom Calabria, Fulvio Scarpino, incontreranno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini. L’appuntamento rappresenta il risultato dell’azione istituzionale promossa dal Coordinamento nazionale dei Corecom e fortemente sollecitata dal Corecom Calabria, composto da Fulvio Scarpino, Mario Mazza e Pasquale Petrolo. L’iniziativa segue l’intervento dello stesso Scarpino al RadioTv Forum di Aeranti-Corallo.

Al centro del confronto vi sarà innanzitutto la rappresentanza delle emittenti locali nella Giuria delle Radio del Festival di Sanremo. La richiesta avanzata è che le radio territoriali non vengano considerate una presenza marginale e non siano selezionate attraverso meccanismi distanti dalle realtà regionali. Secondo il Coordinamento, i Corecom, grazie alla conoscenza diretta del sistema radiofonico locale, possono contribuire a definire criteri trasparenti, equilibrati e realmente rappresentativi.

Il dossier sui contributi pubblici

Il confronto del 30 luglio andrà però oltre il Festival di Sanremo. Il Coordinamento nazionale dei Corecom intende riaprire, anche su sollecitazione del Corecom Calabria, il dossier relativo ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche e televisive locali. La questione viene presentata non come una rivendicazione burocratica, ma come una battaglia per il pluralismo, il lavoro e il diritto dei territori a essere raccontati. Le emittenti locali informano quotidianamente sulle realtà dei piccoli comuni, delle periferie, sulle emergenze, sulla cultura, sul disagio sociale e sulle storie che difficilmente raggiungono i grandi circuiti nazionali.

Radio e televisioni territoriali sono presenti quando una comunità affronta un’alluvione, quando una strada resta isolata, quando una famiglia ha bisogno di informazioni o quando un territorio rischia di rimanere senza voce. “I territori non possono continuare a essere semplici destinatari di decisioni assunte esclusivamente a livello centrale”, afferma Scarpino. “I contributi pubblici non possono essere valutati soltanto attraverso bilanci, numeri e documenti. Occorre conoscere il servizio realmente svolto, il radicamento territoriale, l’informazione prodotta e il valore democratico di ogni emittente”.

Una funzione istruttoria e consultiva per i Corecom

La proposta non prevede il trasferimento ai Corecom della gestione delle risorse. L’obiettivo è invece riconoscere agli organismi regionali una funzione istruttoria e consultiva, all’interno di criteri nazionali uniformi, così da portare nei procedimenti la conoscenza concreta dei territori. Una radio locale non viene considerata soltanto una frequenza, così come una televisione locale non rappresenta soltanto un’impresa. Le emittenti territoriali sono lavoro giornalistico, memoria collettiva, identità, prossimità e libertà d’informazione. Il Corecom Calabria ha sollecitato l’apertura del confronto e ora il Coordinamento nazionale, attraverso Carola Barbato e Fulvio Scarpino, punta a trasformare questa iniziativa in una proposta comune per tutte le regioni italiane.

L’incontro con il sottosegretario Barachini segna dunque un passaggio politico preciso: riportare il futuro dell’emittenza locale al centro dell’agenda istituzionale nazionale. “Non chiediamo privilegi”, concludono all’unisono Scarpino, Mazza e Petrolo. “Chiediamo che l’Italia non spenga le proprie voci locali. Perché quando chiude una radio o una televisione territoriale non scompare soltanto un’impresa: si spegne un pezzo di democrazia”.