Elezioni del Consiglio Metropolitano di Messina, urne aperte: 6 liste in corsa per Palazzo dei Leoni | DETTAGLI

Urne aperte oggi, lunedì 27 luglio, fino alle ore 22:00 per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina. La consultazione coinvolge sei schieramenti e rappresenta un passaggio istituzionale di rilievo per l’intero territorio, dal momento che la nuova assemblea di Palazzo dei Leoni sarà chiamata a esercitare funzioni di indirizzo e programmazione strategica su materie di area vasta. Non si tratta, tuttavia, di un’elezione aperta direttamente ai cittadini. Il rinnovo del Consiglio avviene attraverso un’elezione di secondo livello, alla quale possono partecipare esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni appartenenti alla Città metropolitana di Messina. Gli aventi diritto al voto sono complessivamente 1.272, distribuiti nei 108 Comuni del territorio messinese. Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 22:00, mentre lo scrutinio, che StrettoWeb seguirà in diretta, comincerà alle ore 8:00 di domani, martedì 28 luglio.

Sei liste in corsa per il Consiglio Metropolitano di Messina

Sono sei le liste che si contenderanno i seggi del nuovo Consiglio Metropolitano di Messina. In campo ci sono Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Grande Sicilia, Lega Salvini, Partito Democratico e Sud Chiama Nord. La presenza di sei schieramenti conferma il rilievo politico della consultazione. Il voto costituisce infatti un banco di prova per misurare i rapporti di forza tra i partiti e le diverse aree politiche presenti nei 108 Comuni della Città metropolitana di Messina. La composizione dell’assemblea sarà determinante per definire l’indirizzo dell’ente metropolitano nei prossimi anni. Il risultato avrà quindi un significato non soltanto amministrativo, ma anche politico, perché permetterà di valutare la capacità delle liste di raccogliere consensi tra gli amministratori locali chiamati a esprimere la propria preferenza.

Elezioni di secondo livello: i cittadini non votano direttamente

Le elezioni del Consiglio Metropolitano di Messina sono elezioni di secondo livello. Ciò significa che i cittadini non sono chiamati direttamente alle urne e che non vengono aperti i normali seggi elettorali destinati alla popolazione. Possono votare esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei 108 Comuni che fanno parte della Città metropolitana. La scelta dei componenti del nuovo Consiglio viene quindi affidata agli amministratori già eletti nei singoli enti locali. I 1.272 aventi diritto sono chiamati a esprimere la propria preferenza secondo le regole previste per le Città metropolitane. Il meccanismo riflette la natura dell’ente, che opera su un territorio più ampio rispetto a quello dei singoli Comuni e rappresenta interessi e necessità di carattere sovracomunale. Per i cittadini, pertanto, la giornata del 27 luglio non comporta l’apertura dei seggi ordinari. Il rinnovo dell’assemblea avviene indirettamente, attraverso il voto degli amministratori locali in carica.

Tutti i candidati per il rinnovo del consiglio metropolitano di Messina

Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina

Briga Giacomo

Milio Alessandra

Truglio Marica

Carcione Vincenzo Ivan Antonio

Damiano Maria

Gridà Carlo Salvatore

Prestipino Domenico Santi

Grande Sicilia

Scurria Marcello

Brancatelli Monica Alessandra M.

Algeri Vincenzo

Caminiti Jessica

Ferrara Tindaro

Pettinato Marco Antonino

Scaffidi Bonina

Sud Chiama Nord Basile

Alibrandi Paolo

Bambara Carmelina

Bonanno Alessia

Bosurgi Silvia

Briguglio Mario

Coppolino Franco Mario

Crisafulli Giuseppe

Italiano Lorenzo

Lo Monte Carmelo

Rivetti Nadia

Russo Antonino

Santoro Flavio

Scaravilli Lucia

Zirilli Daniela

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Biondo Antonio

Carulli Maria

Finocchio Marco

Foti Cuzzola Antonino

Gioveni Libero

Imbesi Carmela

Midili Giuseppe

Nastasi Rosa

Pintagro Gallarizzo Domenico Bruno

Vinci Maria Rita

Lega – Salvini Premier

Ambruno Martina

Arria Andrea

Bartolotta Antonella

Bonanno Letizia

Brancato Cristina

Chillemi Antonino

Di Blasi Agata

Novelli Giovanna

Ordile Giuseppe

Oteri Cosimo

Pinto Mattia

Reitano Giuseppe

Scafidi Felice

Tornatore Vincenzo

Partito Democratico