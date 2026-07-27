Elezioni del Consiglio Metropolitano di Messina, urne aperte: 6 liste in corsa per Palazzo dei Leoni | DETTAGLI

Urne aperte oggi, lunedì 27 luglio, fino alle ore 22:00 per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina. La consultazione coinvolge sei schieramenti e rappresenta un passaggio istituzionale di rilievo per l’intero territorio, dal momento che la nuova assemblea di Palazzo dei Leoni sarà chiamata a esercitare funzioni di indirizzo e programmazione strategica su materie di area vasta. Non si tratta, tuttavia, di un’elezione aperta direttamente ai cittadini. Il rinnovo del Consiglio avviene attraverso un’elezione di secondo livello, alla quale possono partecipare esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni appartenenti alla Città metropolitana di Messina. Gli aventi diritto al voto sono complessivamente 1.272, distribuiti nei 108 Comuni del territorio messinese. Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 22:00, mentre lo scrutinio, che StrettoWeb seguirà in diretta, comincerà alle ore 8:00 di domani, martedì 28 luglio.
Sei liste in corsa per il Consiglio Metropolitano di Messina
Sono sei le liste che si contenderanno i seggi del nuovo Consiglio Metropolitano di Messina. In campo ci sono Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Grande Sicilia, Lega Salvini, Partito Democratico e Sud Chiama Nord. La presenza di sei schieramenti conferma il rilievo politico della consultazione. Il voto costituisce infatti un banco di prova per misurare i rapporti di forza tra i partiti e le diverse aree politiche presenti nei 108 Comuni della Città metropolitana di Messina. La composizione dell’assemblea sarà determinante per definire l’indirizzo dell’ente metropolitano nei prossimi anni. Il risultato avrà quindi un significato non soltanto amministrativo, ma anche politico, perché permetterà di valutare la capacità delle liste di raccogliere consensi tra gli amministratori locali chiamati a esprimere la propria preferenza.
Elezioni di secondo livello: i cittadini non votano direttamente
Le elezioni del Consiglio Metropolitano di Messina sono elezioni di secondo livello. Ciò significa che i cittadini non sono chiamati direttamente alle urne e che non vengono aperti i normali seggi elettorali destinati alla popolazione. Possono votare esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei 108 Comuni che fanno parte della Città metropolitana. La scelta dei componenti del nuovo Consiglio viene quindi affidata agli amministratori già eletti nei singoli enti locali. I 1.272 aventi diritto sono chiamati a esprimere la propria preferenza secondo le regole previste per le Città metropolitane. Il meccanismo riflette la natura dell’ente, che opera su un territorio più ampio rispetto a quello dei singoli Comuni e rappresenta interessi e necessità di carattere sovracomunale. Per i cittadini, pertanto, la giornata del 27 luglio non comporta l’apertura dei seggi ordinari. Il rinnovo dell’assemblea avviene indirettamente, attraverso il voto degli amministratori locali in carica.
Tutti i candidati per il rinnovo del consiglio metropolitano di Messina
Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina
- Briga Giacomo
- Milio Alessandra
- Truglio Marica
- Carcione Vincenzo Ivan Antonio
- Damiano Maria
- Gridà Carlo Salvatore
- Prestipino Domenico Santi
Grande Sicilia
- Scurria Marcello
- Brancatelli Monica Alessandra M.
- Algeri Vincenzo
- Caminiti Jessica
- Ferrara Tindaro
- Pettinato Marco Antonino
- Scaffidi Bonina
Sud Chiama Nord Basile
- Alibrandi Paolo
- Bambara Carmelina
- Bonanno Alessia
- Bosurgi Silvia
- Briguglio Mario
- Coppolino Franco Mario
- Crisafulli Giuseppe
- Italiano Lorenzo
- Lo Monte Carmelo
- Rivetti Nadia
- Russo Antonino
- Santoro Flavio
- Scaravilli Lucia
- Zirilli Daniela
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni
- Biondo Antonio
- Carulli Maria
- Finocchio Marco
- Foti Cuzzola Antonino
- Gioveni Libero
- Imbesi Carmela
- Midili Giuseppe
- Nastasi Rosa
- Pintagro Gallarizzo Domenico Bruno
- Vinci Maria Rita
Lega – Salvini Premier
- Ambruno Martina
- Arria Andrea
- Bartolotta Antonella
- Bonanno Letizia
- Brancato Cristina
- Chillemi Antonino
- Di Blasi Agata
- Novelli Giovanna
- Ordile Giuseppe
- Oteri Cosimo
- Pinto Mattia
- Reitano Giuseppe
- Scafidi Felice
- Tornatore Vincenzo
Partito Democratico
- Nadezda Efremova
- Pedano Valentina
- Perrone Maria
- Pizzino Antonino
- Prinzi Giacomo
- Schepis Salvatore
- Russo Alessandro
- Sidoti Salvatore
- Siracusano Giuseppe
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