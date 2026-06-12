Reggio Calabria, proclamati i Consiglieri eletti: a Palazzo San Giorgio l’atto formale che dà il via al nuovo corso dell’Aula Battaglia | NOMI

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria prende finalmente forma e vita. A oltre due settimane e mezzo dalle elezioni, però. Ci è voluto tutto questo tempo affinché gli ultimi controlli portassero alla composizione definitiva degli eletti di Maggioranza (saranno in 23) e Opposizione (saranno in 9). Com’è noto, Saverio Pazzano ha strappato un seggio alla coalizione del Sindaco Cannizzaro per una manciata di voti, mentre ieri Lascala ha superato Zimbalatti – per appena tre voti – nell’ultimo e quinto seggio di Forza Italia.

Gli eletti sono stati proclamati ufficialmente questo pomeriggio, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, casa del Comune. Anche in questo caso, una sala pienissima ha assistito all’evento ufficiale, dove il Presidente ha letto i nomi di tutti gli eletti, con rispettivo numero di voti, seguito da un grande applauso per ognuno. Cannizzaro – nonostante l’evidente lentezza della macchina degli scrutatori, che ha costretto le Commissioni a ricorrere a maggiori verifiche sugli errori, addirittura fino a ieri, un giorno prima della proclamazione – può ora contare anche definitivamente sulle persone che faranno parte del Consiglio Comunale di questo mandato. Ci sono tantissime novità, tanti giovani, proprio come voleva lui.

Ora, in attesa che si possa tenere anche il primo Consiglio Comunale, resta da capire quale sarà la squadra che comporrà la Giunta di Governo. Non è escluso che il Sindaco possa pescare da qualche Consigliere eletto, cambiando difatti ancora la composizione dei Consiglieri. E’ molto probabile, infatti, che alcuni tra i primi non eletti di determinate liste importanti (da Forza Italia ad Alternativa Popolare) possano prendere il posto lasciato vuoto da qualche Consigliere che diventerà Assessore.

A breve si saprà tutto, ma intanto la prima squadra è definita, ufficialmente annunciata questo pomeriggio, pure questa volta davanti ad una sala strapiena ed entusiasta, così come era stato per la proclamazione di Cannizzaro la settimana scorsa.

I nomi dei Consiglieri eletti

I 23 consiglieri comunali di centrodestra:

Antonino Maiolino (Forza Italia – 49 anni)

(Forza Italia – 49 anni) Federico Milia (Forza Italia – 31 anni)

(Forza Italia – 31 anni) Giuseppe Eraclini (Forza Italia – 71 anni)

(Forza Italia – 71 anni) Paolo Paviglianiti (Forza Italia – 55 anni)

(Forza Italia – 55 anni) Rocco Lascala (Forza Italia – 62 anni)

(Forza Italia – 62 anni) Paolo Bilardi (Cannizzaro Sindaco – 26 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 26 anni) Nicola Zera Falduto (Cannizzaro Sindaco – 25 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 25 anni) Fabio Colella (Cannizzaro Sindaco – 51 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 51 anni) Manuela Iatì (Cannizzaro Sindaco – 23 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 23 anni) Stefano Vilasi (Cannizzaro Sindaco – 33 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 33 anni) Demetrio Marino (Fratelli d’Italia – 52 anni)

(Fratelli d’Italia – 52 anni) Serena Mangano (Fratelli d’Italia – 44 anni)

(Fratelli d’Italia – 44 anni) Giuseppe Bilardi (Fratelli d’Italia – 35 anni)

(Fratelli d’Italia – 35 anni) Daniela De Blasio (Fratelli d’Italia – 62 anni)

(Fratelli d’Italia – 62 anni) Luisa Curatola (Reggio Futura – 57 anni)

(Reggio Futura – 57 anni) Marco Parisi (Reggio Futura – 34 anni)

(Reggio Futura – 34 anni) Filomena Iatì (Reggio Futura – 40 anni)

(Reggio Futura – 40 anni) Antonino Caridi (Lega – 54 anni)

(Lega – 54 anni) Giuseppe De Biasi (Lega – 43 anni)

(Lega – 43 anni) Massimo Ripepi (Alternativa Popolare – 56 anni)

(Alternativa Popolare – 56 anni) Mario Cardia (Noi Moderati – 40 anni)

(Noi Moderati – 40 anni) Miriam Pitasi (Insieme si può – 29 anni)

(Insieme si può – 29 anni) Gianluca Califano (Azione – 40 anni)

I 9 consiglieri comunali di centrosinistra: