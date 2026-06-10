Polistena, apre alla città il Palazzo della Cultura | INFO e DETTAGLI

Polistena si prepara a vivere una giornata di grande rilevanza culturale con l’apertura del Palazzo della Cultura, struttura recentemente rinnovata e ora aperta al pubblico. L’evento, in programma il 13 giugno 2026, rappresenta un momento di valorizzazione del patrimonio artistico, letterario e scientifico della città, con la partecipazione di istituzioni locali e personalità di spicco nel campo della cultura.

Cerimonia di apertura e ospiti d’onore

La giornata prenderà il via alle ore 12:00 con la cerimonia di inaugurazione del Palazzo della Cultura, alla presenza delle principali istituzioni locali e con la partecipazione straordinaria di Massimo Bray, già Ministro dei Beni Culturali e Direttore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. La cerimonia segna l’inizio di un percorso che mira a consolidare il Palazzo della Cultura come punto di riferimento per la comunità cittadina e per i visitatori della Calabria.

Seminario scientifico e approfondimento sul rischio sismico

Nel pomeriggio, alle ore 17:00, si terrà il seminario dal titolo “La cultura non va in vacanza”, con il focus sul tema della storia geologica della regione e della vulnerabilità sismica: “La storia geologica, terremoti del 1783 e rischio sismico in Calabria”. L’incontro sarà tenuto dal Prof. Gino Mirocle Crisci dell’Università di Calabria, con il supporto della Fondazione Cultura e Innovazione. L’evento offrirà ai partecipanti un approfondimento scientifico sulle dinamiche che hanno segnato il territorio calabrese, con particolare attenzione agli eventi storici che hanno influenzato lo sviluppo urbanistico e sociale della regione.

Art Walking: passeggiata culturale tra storia e arte

Alle ore 18:30 è prevista una passeggiata culturale denominata Art Walking, realizzata in collaborazione con l’associazione Un Posto di Calabria. L’itinerario comprende tappe tematiche guidate dalla storica dell’arte Laura Mileto e dalla Kiwi Cooperativa Impresa sociale, con l’obiettivo di far conoscere i tesori artistici e architettonici della città e di stimolare una fruizione consapevole del patrimonio locale.

Illuminazione e spettacolo serale

La giornata proseguirà con l’accensione dell’illuminazione perimetrale del palazzo alle ore 20:30, creando un’atmosfera suggestiva che valorizza la facciata e gli spazi esterni della struttura. La chiusura della manifestazione sarà affidata allo spettacolo teatrale e musicale alle ore 21:00, con la rappresentazione “1861 – La brutale verità”, a cura della compagnia teatrale CarMa, che unirà narrazione storica e musica dal vivo per offrire un’esperienza culturale immersiva.