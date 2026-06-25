Polistena, 10 borse lavoro per i disoccupati grazie al taglio delle indennità di Sindaco e Giunta

Il Comune di Polistena, guidato da sindaco Michele Tripodi, ha istituito 10 nuove borse lavoro destinate a cittadini residenti, disoccupati o inoccupati, con l’obiettivo di sostenere soggetti in condizione di svantaggio e, allo stesso tempo, potenziare alcuni servizi resi alla comunità. La misura è finanziata grazie al taglio delle indennità del Sindaco e della Giunta, che rinunciano pro-quota a circa il 50% dell’indennità di funzione stabilita per legge. Si tratta di una scelta volontaria da parte del Sindaco e degli amministratori comunali, definita come un atto politico di ridistribuzione sociale. Le risorse risparmiate attraverso la riduzione delle indennità saranno infatti impiegate per creare opportunità lavorative temporanee e per migliorare, attraverso l’apporto di manodopera, diversi ambiti di servizio per i cittadini.

Dieci borse lavoro per rafforzare i servizi comunali

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Polistena prevede l’attivazione di 10 borse lavoro in diversi settori operativi. Gli ambiti interessati riguardano la comunicazione istituzionale, i servizi di ecologia, la gestione delle isole pedonali e degli impianti sportivi, lo sfalcio dell’erba, le piccole manutenzioni e il supporto al Servizio Tecnico Esterno. Le borse lavoro si svolgeranno in un periodo compreso tra il 20 luglio 2026 e il 19 gennaio 2027. Secondo quanto previsto dall’avviso, l’obiettivo è quello di garantire nuovi servizi ai cittadini e, al tempo stesso, offrire un’occasione di inserimento lavorativo a persone che si trovano in una condizione di disoccupazione o inoccupazione.

Il finanziamento arriva dal taglio delle indennità

L’aspetto più rilevante della misura riguarda la copertura economica. Le 10 borse lavoro sono infatti finanziate grazie al taglio delle indennità del Sindaco e della Giunta, con una rinuncia pro-quota pari a circa il 50% dell’indennità di funzione prevista dalla legge. La scelta degli amministratori viene presentata come volontaria e con una finalità sociale precisa: destinare parte delle risorse spettanti agli organi politici a favore di cittadini svantaggiati. In questo modo, il Comune intende trasformare una riduzione delle indennità in un intervento concreto di sostegno al lavoro e di miglioramento dei servizi pubblici. La misura assume quindi una doppia valenza: da un lato offre un’opportunità economica e occupazionale temporanea a chi è senza lavoro; dall’altro consente al Comune di disporre di nuove figure impegnate in attività utili alla collettività.

Chi può presentare domanda per le borse lavoro

L’avviso pubblicato dal Comune di Polistena è rivolto ai cittadini residenti nel territorio comunale che siano disoccupati o inoccupati. Tra i requisiti generali richiesti figurano la residenza nel Comune di Polistena, un’età compresa tra 18 e 50 anni, un ISEE non superiore a 15.000 euro e lo stato di disoccupazione o inoccupazione. L’accesso alle diverse borse lavoro prevede requisiti specifici in base all’ambito di impiego. Per alcune attività è sufficiente la licenza media, mentre per altre sono richiesti il diploma, attestati, laurea o titoli specifici come il diploma di geometra o equipollente. Le domande dovranno essere presentate entro mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 14.00. Il bando è consultabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.polistena.rc.it.

Borse lavoro per comunicazione e informazione social

Tra le opportunità previste ci sono 2 borse lavoro per attività di comunicazione e informazione social media del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale. Si tratta di incarichi finalizzati a supportare la comunicazione istituzionale e la diffusione delle informazioni legate all’attività amministrativa. Per queste due borse è previsto un impegno di almeno 10 ore settimanali e un compenso di 400 euro netti mensili. L’accesso è consentito a candidati in possesso di diploma più attestati oppure di laurea. Questo ambito risponde alla crescente necessità degli enti locali di comunicare in modo tempestivo con i cittadini, anche attraverso i canali digitali e i social media istituzionali.

Quattro borse lavoro nei servizi di ecologia

La quota più consistente dell’avviso riguarda i servizi di ecologia. Sono infatti previste 4 borse lavoro nei servizi di ecologia, con priorità alle attività di raccolta dei rifiuti urbani. In questo caso l’impegno richiesto è di 24 ore settimanali, distribuite su sei giorni lavorativi. Il compenso previsto è pari a 800 euro netti mensili. Per l’accesso è richiesta la licenza media. L’intervento punta a rafforzare un settore particolarmente importante per la qualità della vita urbana, il decoro cittadino e l’efficienza dei servizi ambientali. Le attività legate alla raccolta dei rifiuti urbani rappresentano infatti un servizio essenziale per la comunità e richiedono continuità operativa sul territorio.

Isole pedonali, campi sportivi e Palazzetto dello Sport

L’avviso prevede anche 2 borse lavoro per apertura e chiusura delle isole pedonali, oltre che per l’apertura, la chiusura e la pulizia dei campi sportivi e del Palazzetto dello Sport. Per queste attività è previsto un impegno di almeno 12 ore settimanali e un compenso di 400 euro netti mensili. Anche in questo caso l’accesso è consentito con licenza media. Si tratta di mansioni collegate alla gestione quotidiana di spazi pubblici e strutture utilizzate dai cittadini, con particolare attenzione alla fruibilità delle aree pedonali e degli impianti sportivi comunali.

Sfalcio dell’erba, potatura e piccole manutenzioni

Un’ulteriore borsa lavoro riguarda attività operative sul territorio. È prevista 1 borsa lavoro per sfalcio erba e potatura con uso di decespugliatore, servizio autobotte e piccole manutenzioni. L’impegno richiesto è di almeno 12 ore settimanali, con un compenso di 400 euro netti mensili. Per accedere è richiesta la licenza media. Questa figura sarà impiegata in servizi legati alla manutenzione del territorio, alla cura del verde e a piccoli interventi utili al mantenimento del decoro urbano e della funzionalità degli spazi comunali.

Supporto al Servizio Tecnico Esterno

L’ultima posizione prevista dall’avviso riguarda 1 borsa lavoro di supporto al Servizio Tecnico Esterno e al coordinamento delle maestranze. In questo caso l’impegno è di 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 11.00. Il compenso previsto è pari a 800 euro netti mensili. Per l’accesso è richiesto il diploma di geometra o titolo equipollente. La figura selezionata sarà chiamata a supportare le attività tecniche esterne e il coordinamento operativo delle maestranze, contribuendo all’organizzazione dei servizi e degli interventi sul territorio comunale.

Scadenza e durata delle borse lavoro

Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere presentate entro mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 14.00. Le borse lavoro a Polistena avranno una durata compresa tra il 20 luglio 2026 e il 19 gennaio 2027. L’iniziativa, finanziata con il taglio delle indennità del Sindaco e della Giunta, punta a produrre un effetto concreto sia sul piano sociale sia su quello dei servizi pubblici. Da una parte, offre un sostegno economico temporaneo a cittadini residenti in condizione di disoccupazione o inoccupazione; dall’altra, consente di rafforzare attività quotidiane che incidono direttamente sulla qualità della vita della comunità.