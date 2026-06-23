L’Infiorata di Taurianova 2026 entra nella storia: record di presenze, respiro internazionale e una comunità protagonista

Si è conclusa con un forte riscontro di pubblico e partecipazione l’ottava edizione dell’Infiorata di Taurianova, una manifestazione che ha lasciato un segno profondo non solo nei numeri, ma soprattutto nelle emozioni e nel senso di appartenenza generato nella comunità. Per tre giorni le strade della città si sono trasformate in un museo a cielo aperto, animato dai colori dei fiori, dall’arte, dalla cultura e dalla presenza di migliaia di visitatori arrivati da diverse regioni italiane. Si chiude così un’edizione che lascia nel cuore degli organizzatori un sentimento difficile da descrivere: la gioia di aver visto una città intera stringersi attorno a un progetto comune, l’orgoglio di aver accolto migliaia di persone provenienti da tutta Italia e la gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile quello che viene definito un momento storico per Taurianova.

Dalla Calabria alla Sicilia, dalla Puglia alla Campania, dalla Basilicata fino al Lazio, tantissimi visitatori hanno scelto di raggiungere Taurianova per vivere un’esperienza che ormai supera i confini della città e della regione. Pullman arrivati da ogni provincia calabrese, famiglie tra i quadri floreali, bambini con gli occhi pieni di meraviglia e migliaia di persone ferme ad ammirare il lavoro di artisti e volontari sono le immagini che resteranno a lungo legate a questa edizione. Un ruolo importante è stato svolto anche dall’ufficio stampa, migliorato per consentire a tutti di vivere l’Infiorata momento per momento anche a distanza, grazie al lavoro di chi ha raccontato la manifestazione con immagini, video e testimonianze, contribuendo a far arrivare la bellezza di Taurianova ben oltre i confini cittadini.

Il ruolo della comunità e dei volontari

Il vero successo dell’edizione è stato vedere una comunità rispondere con entusiasmo. Nelle settimane precedenti all’evento e durante il suo svolgimento, gli organizzatori hanno ricevuto decine di telefonate e messaggi da parte di cittadini che, senza chiedere nulla in cambio, hanno semplicemente detto: “se serve una mano, noi ci siamo”. È questa una delle immagini più significative consegnate dall’ottava edizione. L’Infiorata è diventata un’emozione che appartiene a tutti: il frutto dell’impegno di volontari, associazioni, collaboratori, famiglie, giovani e meno giovani che hanno dedicato tempo, energie e passione a un unico obiettivo, quello di regalare alla propria città qualcosa di speciale. Un ringraziamento sincero è stato rivolto al direttore artistico Valentina Mammana, che ancora una volta ha saputo guidare il progetto con sensibilità, competenza e visione, realizzando opere dedicate al “Made in Italy” che hanno conquistato il pubblico per bellezza, significato e qualità artistica.

Questa edizione consegna una consapevolezza importante: l’Infiorata di Taurianova è cresciuta. È cresciuta nella qualità, nell’organizzazione, nella partecipazione e nell’affetto che riesce a generare. Oggi la manifestazione rappresenta una delle più significative espressioni dell’arte effimera italiana e un potente strumento di promozione del territorio. Gli organizzatori sottolineano che c’è ancora tanta strada da percorrere, ma il cammino intrapreso consente di guardare al futuro con entusiasmo e responsabilità. L’obiettivo è continuare a lavorare con umiltà, passione e determinazione perché la manifestazione possa crescere ancora, senza mai perdere la sua anima.

A tutti coloro che hanno creduto nel progetto, che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno visitato l’Infiorata o semplicemente ne hanno parlato con affetto, arriva il ringraziamento degli organizzatori: “GRAZIE! Perché, alla fine, il successo più grande è stato aver visto un’intera comunità riconoscersi in un’opera collettiva e comprendere che, quando si lavora insieme con amore, anche un tappeto di fiori può diventare il simbolo dell’identità e dell’orgoglio di un popolo”.