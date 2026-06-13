Il Tenore calabrese Lorenzo Papadosero protagonista al Summer Reggia Opera Festival di Colorno (Parma)

La Reggia di Colorno, tra i luoghi più prestigiosi del territorio parmense e oggi riconosciuta come Residenza Reale Europea, ospiterà dal 25 giugno al 19 luglio 2026 la tredicesima edizione del Summer Reggia Opera Festival, rassegna estiva ormai consolidata nel panorama lirico-concertistico nazionale. Il festival, che unisce arte, musica, storia e creatività, si conferma come uno degli appuntamenti culturali di riferimento dell’estate italiana, coinvolgendo non solo il Comune di Colorno ma l’intero sistema culturale della provincia di Parma, con una forte attrattività anche per il pubblico internazionale.

La direttrice artistica Eddy Lovaglio sottolinea la crescita della manifestazione e la qualità del progetto culturale: “raggiungere la tredicesima edizione è un traguardo che ci spinge a confermare la qualità delle nostre scelte artistiche. La programmazione di quest’ anno è un viaggio poliedrico che unisce la passionalità verista di Mascagni al centenario diTurandot, fino alla grazia del balletto, alle sonorità dell’ Ensemble della Toscanini Academy e al rigore sacro di Pergolesi. La vera anima di questo festival risiede nella scelta di affiancare a interpreti di chiara fama i migliori giovani talenti della lirica. Offrire a queste nuove voci una vetrina così prestigiosa significa investire sul futuro dell’ Opera, regalando al pubblico l’emozione della scoperta in una cornice senza tempo. Importante novità di quest’anno è un prezzo speciale e simbolico del biglietto a soli tre euro per gli under 18”.

Il programma: cinque appuntamenti tra lirica, danza e musica sinfonica

L’edizione 2026 si apre il 25 giugno con la “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni, opera simbolo del verismo italiano, tratta dalla novella di Giovanni Verga e ambientata a Vizzini, in Sicilia. Tra i brani più celebri figura l’intermezzo sinfonico, noto anche per il suo utilizzo in importanti produzioni cinematografiche.

Il cast include Alessia Nadin (Santuzza), Lorenzo Papasodero (Turiddu), Gianmarco Durante (Alfio), Leonora Sofia (Mamma Lucia) e Polina Volfson (Lola). In scena il coro Academy e la Corale “Il Pellegrino” diretti dal M° Gregorio Pedrini, con l’Orchestra “Cantieri d’Arte” diretta dal M° Lorenzo Bizzarri. La regia è affidata a Gian Paolo Martelli.

Il 2 luglio sarà la volta della “Turandot” di Giacomo Puccini, proposta nel centenario della prima rappresentazione alla Scala. L’opera, rimasta incompiuta e completata da Franco Alfano, sarà eseguita nella versione integrale con finale Alfano.

Nel cast figurano, tra gli altri, Cristina Ferri (Turandot), Lorenzo Papasodero (Calaf) e Khatia Jikidze (Liù). La produzione coinvolge il corpo di ballo ArpDance, il Coro dell’Opera di Parma e l’Orchestra “Cantieri d’Arte”, con regia dello stesso Eddy Lovaglio.

L’8 luglio sarà dedicato alla danza con un Gala Danza che proporrà estratti da grandi capolavori del repertorio classico, tra cui Il lago dei cigni, La bella addormentata, Giselle, La morte del cigno, La Bayadère, Il Corsaro, Don Chisciotte e Romeo e Giulietta, interpretati dalla compagnia Sofia City Ballet.

Il 15 luglio protagonista sarà la Toscanini Academy Ensemble di Sax, formazione di 15 sassofonisti diretti dal M° Massimo Ferraguti, con un programma che attraversa epoche e stili, da Rossini a Verdi, da Brahms a Šostakóvič fino al jazz e alle contaminazioni contemporanee.

Il festival si chiuderà il 19 luglio nella Cappella di San Liborio con lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi, eseguito dall’Orchestra della Cappella Musicale Arcivescovile S. Maria dei Servi di Bologna, diretta dal M° Roberto Barrali, con il soprano Angela Gandolfo e il controtenore Lorenzo Bizzarri.

Organizzazione e sostegni istituzionali

Il festival è realizzato con la collaborazione di Antea Progetti, della Provincia di Parma e del Comune di Colorno, e con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma e numerosi sponsor privati, tra cui Transfer Oil, Iren, ZEC SpA, Belletti & Ferrari, FIMA Italia, Termoblock e Mediolanum.

Programma completo: