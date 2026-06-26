Elezioni comunali Messina, depositato ricorso al Tar: nel mirino firme e simboli delle liste collegate a Basile

Un ricorso al Tar sulle ultime elezioni amministrative di Messina è stato presentato nelle scorse ore da un cittadino. L’iniziativa riguarda il voto del 24 e 25 maggio 2026 e apre un nuovo fronte attorno alla tornata elettorale che ha visto la rielezione di Federico Basile, sindaco uscente sostenuto da Sud chiama Nord. Nel mirino ci sarebbe il tema della raccolta delle firme e dei simboli delle liste collegate a Basile. Si tratta di un passaggio potenzialmente delicato, perché investe aspetti formali e procedurali della competizione elettorale. Al momento, il ricorso risulta presentato da un cittadino, ma non sarebbe destinato a rimanere l’unico. Per lo stesso motivo, infatti, verrebbero depositati altri ricorsi sia a Messina che in provincia.

Nel mirino la raccolta delle firme

Il nodo principale indicato riguarda la raccolta delle firme. Nelle elezioni amministrative, la presentazione delle liste è regolata da adempimenti precisi, tra cui, nei casi previsti, il deposito delle sottoscrizioni necessarie a sostenere la candidatura e i collegamenti elettorali. Il ricorso presentato da Michele Laghezza punterebbe proprio su questo aspetto. La questione, definita come il “famoso nodo” della raccolta firme, viene collegata alle liste riconducibili a Federico Basile e a Sud chiama Nord. La materia è tecnica, ma di forte rilevanza politica e amministrativa. Le verifiche sulle firme e sulla regolarità della documentazione elettorale possono infatti incidere sulla valutazione della correttezza della competizione, anche quando il voto si è già concluso e il risultato è stato proclamato.

Simboli delle liste collegate a Federico Basile

Accanto alla raccolta delle firme, il ricorso riguarderebbe anche i simboli delle liste collegate a Federico Basile. Si tratta di un altro elemento centrale nella fase di presentazione delle candidature, perché i contrassegni identificano le liste sulla scheda elettorale e ne definiscono il collegamento politico. Nel caso specifico, l’attenzione sarebbe rivolta alle liste collegate al sindaco uscente e rieletto. Basile, sostenuto da Sud chiama Nord, è stato confermato alla guida dell’amministrazione dopo le elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Il tema dei simboli, così come quello delle firme, rientra tra gli aspetti formali sui quali il giudice amministrativo può essere chiamato a pronunciarsi quando viene presentato un ricorso elettorale.

Federico Basile rieletto sindaco e il ruolo di Sud chiama Nord

Il ricorso si inserisce nel contesto della rielezione di Federico Basile a sindaco. Basile era il primo cittadino uscente ed è stato riconfermato nel voto amministrativo di maggio, con il sostegno di Sud chiama Nord. Proprio il collegamento con le liste della coalizione che lo ha sostenuto è al centro dell’iniziativa davanti al Tar. Il dato politico è significativo perché riguarda non soltanto il risultato elettorale, ma anche la regolarità degli atti preparatori della competizione. In attesa degli sviluppi giudiziari, la vicenda apre un nuovo capitolo dopo la conclusione delle urne, riportando l’attenzione sul percorso amministrativo e procedurale che ha accompagnato la presentazione delle liste.

Possibili nuovi ricorsi a Messina e in provincia

Secondo quanto emerge, il ricorso presentato da Michele Laghezza non sarebbe destinato a restare l’unico. Per lo stesso motivo, infatti, verrebbero presentati altri ricorsi, sia a Messina che in provincia. Questo elemento amplia la portata della vicenda. Non si tratterebbe, quindi, soltanto di un’iniziativa individuale circoscritta, ma di un possibile filone di contestazioni legate allo stesso tema: firme e simboli delle liste collegate a Basile e a Sud chiama Nord. La prospettiva di ulteriori ricorsi rende la questione ancora più rilevante per il quadro politico locale, perché potrebbe coinvolgere più territori e più procedure elettorali.

Il Tar chiamato a valutare la regolarità della procedura

Con il deposito del ricorso, la questione passa ora al Tar, chiamato a valutare gli elementi sollevati nell’atto. Sarà il giudice amministrativo a esaminare la documentazione e a stabilire se le contestazioni relative alla raccolta firme e ai simboli abbiano fondamento. In questa fase, ogni valutazione sul merito resta rimessa agli organi competenti. La notizia, sul piano giornalistico, è l’avvio di un contenzioso che riguarda le elezioni amministrative a Messina e che potrebbe avere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Il ricorso non modifica di per sé l’esito elettorale, ma apre una verifica formale e giudiziaria su alcuni passaggi della competizione.