Carabinieri, un anno dalla morte del maresciallo Legrottaglie: Piantedosi ricorda il coraggio e il sacrificio

“È trascorso un anno da quel tragico 12 giugno quando a Francavilla Fontana il maresciallo Carlo Legrottaglie perse la vita in uno scontro a fuoco, mentre interveniva per bloccare due pericolosi criminali. Di lì a pochi giorni Carlo avrebbe concluso la sua lunga carriera nell’Arma. Eppure non esitò un solo istante nel compiere ancora una volta il suo dovere, con quello spirito di sacrificio e quella dedizione che solo i veri Servitori dello Stato posseggono. Nulla potrà mai lenire il dolore della sua perdita. Ma il suo rigore e il suo coraggio resteranno per sempre un punto di riferimento e un esempio luminoso per tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno scelgono di proteggere e servire il nostro Paese. Ai suoi familiari, ai suoi colleghi e a tutta la grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri rinnovo la mia sincera vicinanza“. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.