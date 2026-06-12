A Tropea anteprima nazionale Terra Madre

“Uno dei punti di forza dell’azione di governo dei turismi e della bellezza che ci ha riconosciutamente distinto negli anni scorsi e che abbiamo già riattivato sin dal nostro insediamento è rappresentato dall’aver intuito e promosso, in tempi non sospetti, il connubio efficace e competitivo del marketing territoriale con la valorizzazione dell’agroalimentare ed in generale delle produzioni e delle trasformazioni enogastronomiche di qualità. Lo abbiamo fatto, per citare due soli esempi, investendo e costruendo sinergie virtuose con la Cipolla di Tropea e col Consorzio, così come lo abbiamo fatto con il Gal e con l’assessore regionale all’agricoltura Gallo per uno degli eventi più memorabili in termini di ricaduta e visibilità internazionale per Tropea, come la tappa di Masterchef nel borgo”, lo afferma il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì.

“Ne eravamo e restiamo ancora più convinti: ambire ad attrarre target selezionati di visitatori significa anche e soprattutto essere nelle condizioni di costruire ed offrire all’ospite esperienze autentiche e di qualità, identitarie e distintive, dalla ricettività alla ristorazione. Ed in questo perimetro, che misura il livello di attrattività ed il valore esperienziale della permanenza nella nostra città, la ricerca e la proposta sempre più diffusa, da parte della rete imprenditoriale e commerciale, di piatti da prodotti a filiera corta, rispettando ed anzi esaltando stagionalità e tracciabilità, valorizzando la narrazione territoriale e tutelando anche la sovranità alimentare, sono ingredienti-principe ed irrinunciabili di una destinazione che vuole alzare ulteriormente le proprie aspettative turistiche e quelle di qualità della vita dei residenti”, rimarca Macrì.

Macrì: “evento internazionale in linea con nostra visione e strategie”

“È con questa consapevolezza – spiega il Sindaco Giovanni Macrì, ringraziando l’assessore Gallo per la sensibilità confermata e l’Arsac – che siamo felicissimi di essere partner e co-protagonisti, insieme alla Regione Calabria, di un altro evento di portata nazionale ed internazionale e che collima perfettamente con la nostra visione e con le nostre strategie di posizionamento turistico verso l’alto”.

Sindaco ringrazia assessore regionale agricoltura Gallo e Arsac

“Siamo ancora più contenti – aggiunge Macrì – di esser stati scelti come tappa del primo grande evento Slow Food, a distanza di poche settimane dalla scomparsa del suo fondatore, Carlo Petrini, la cui figura straordinaria, anzi tutto per la forza dirompente del suo messaggio etico sul valore del cibo e dell’alimentazione universale, sapremo sicuramente attualizzare e valorizzare, anche alla luce della nostra esperienza e dei progetti che abbiamo in mente di realizzare”.

Tre giorni dedicata alla biodiversità, al cibo di qualità e all’identità

Organizzata insieme all’Arsac, con la direzione artistica di Slow Food Italia, Tropea ospiterà, infatti, l’anteprima nazionale di Terra Madre che si svilupperà in tre giorni di incontri e conferenze, show cooking e degustazioni, attività per famiglie e una mostra mercato con oltre 150 produttori delle reti Slow Food. – Promossa con il supporto di Piano Azione Coesione Pac, Unione Europea, il patrocinio di Conferenza delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con Slow Food Calabria – la manifestazione anticipa il percorso verso la 16esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, in programma dal 24 al 27 settembre a Torino. Nella tre giorni dedicata alla biodiversità, al cibo di qualità e alle tradizioni del territorio ci sarà spazio per le produzioni agroalimentari, alla valorizzazione degli extravergine e dei vini calabresi e mediterranei, laboratori interattivi per i più piccoli.