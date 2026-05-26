Il nipote di Mimmo Battaglia (Coordinatore GD Calabria): “risultato ingeneroso per mio zio, complimenti a Cannizzaro e al suo staff”

Andrea Battaglia, Coordinatore Regionale dei Giovani Democratici della Calabria, nonché nipote di Mimmo Battaglia, ha commentato il risultato elettorale che ha visto vincere Francesco Cannizzaro, nuovo Sindaco di Reggio Calabria: “da nipote di Mimmo Battaglia e da persona che ha contribuito – insieme alla famiglia ed a persone a noi care – alla gestione ed organizzazione della campagne elettorale, è molto complicato commentare questo risultato. Un risultato che trovo profondamente ingeneroso rispetto alla figura che mio zio, Mimmo Battaglia, rappresenta per la città di Reggio Calabria”.

“Non resta altro che rivolgere le più sincere congratulazioni al neoeletto Sindaco, Francesco Cannizzaro, per l’incredibile risultato elettorale raggiunto. Alle congratulazioni al neoeletto Sindaco, mi sento di dover aggiungere quelle allo staff che lo ha seguito sia prima sia durante la campagna elettorale. In particolare, ci tengo a congratularmi con Federico Lamberti Castronuovo. Federico è persona preparata, competente e signorile”.

“Ancora, rivolgo le mie congratulazioni a tutti i consiglieri eletti sia di opposizione sia di maggioranza. Mi voglio complimentare anche con i neoeletti Presidenti e consiglieri di Circoscrizione. Aggiungo che con moltissimi giovani che hanno partecipato in prima persona a questa tornata elettorale è presente un rapporto di amicizia e di stima profonda. Infine, sono certo che mio zio riuscirà a svolgere la nuova funzione istituzionale nel migliore dei modi. Con il rispetto e con l’eleganza che contraddistingue tutta la nostra famiglia. Auguri di buon lavoro”.