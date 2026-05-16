Il Museo del Bergamotto ancora protagonista in tv: il “tesoro” di Vittorio Caminiti in diretta su Italia Uno

Il servizio televisivo, condotto dal giornalista Marco Vassallo, accompagnerà il pubblico in un percorso tra ambiente, natura, innovazione e futuro, mettendo in luce il patrimonio straordinario custodito dal Museo del Bergamotto e il valore culturale, economico e scientifico del bergamotto di Reggio Calabria. Non è la prima volta che il Museo del Bergamotto arriva sul piccolo schermo nazionale. Questo risultato è frutto di un lavoro costante di promozione, studio e divulgazione portato avanti con passione, impegno e professionalità dal Professore Vittorio Caminiti, figura centrale nella crescita e nella diffusione della conoscenza del bergamotto reggino.

Grazie alla sua attività, il Museo del Bergamotto continua a rafforzare il proprio ruolo non solo come luogo della memoria e della tradizione, ma anche come spazio vivo di innovazione, ricerca e promozione territoriale. Una realtà capace di raccontare al pubblico nazionale l’identità più autentica di Reggio Calabria, attraverso un prodotto che da secoli rappresenta una delle eccellenze più riconoscibili della città.

L’appuntamento televisivo sarà quindi un’occasione importante per far conoscere ancora una volta al grande pubblico la storia, le caratteristiche peculiari e la cultura legata al bergamotto di Reggio Calabria, confermando il valore del museo come presidio culturale e promozionale di primo piano. Appuntamento da non perdere: domenica 17 maggio, alle ore 14.00, su Italia Uno, con “E-Planet”.