Il Museo del Bergamotto ancora protagonista in tv: il “tesoro” di Vittorio Caminiti in diretta su Italia Uno

Il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria protagonista su Italia Uno con “E-Planet”: tutti i dettagli

Evento di attesa del Bergafest al Museo del Bergamotto Vittorio Caminiti
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
Reggio Calabria e il suo bergamotto tornano sul piccolo schermo nazionale. Domenica 17 maggio, alle ore 14.00, la trasmissione “E-Planet”, in onda su Italia Uno, dedicherà spazio a quello che viene definito “l’Oro di Reggio Calabria”: il bergamotto. Al centro del servizio ci sarà il Museo Nazionale del Bergamotto, realtà culturale sempre più importante per la città di Reggio Calabria e per la valorizzazione di uno dei suoi simboli identitari più preziosi. Il museo rappresenta oggi un punto di riferimento per raccontare la storia, le caratteristiche, le eccellenze e le potenzialità di un agrume unico, profondamente legato al territorio reggino.

Il servizio televisivo, condotto dal giornalista Marco Vassallo, accompagnerà il pubblico in un percorso tra ambiente, natura, innovazione e futuro, mettendo in luce il patrimonio straordinario custodito dal Museo del Bergamotto e il valore culturale, economico e scientifico del bergamotto di Reggio Calabria. Non è la prima volta che il Museo del Bergamotto arriva sul piccolo schermo nazionale. Questo risultato è frutto di un lavoro costante di promozione, studio e divulgazione portato avanti con passione, impegno e professionalità dal Professore Vittorio Caminiti, figura centrale nella crescita e nella diffusione della conoscenza del bergamotto reggino.

Grazie alla sua attività, il Museo del Bergamotto continua a rafforzare il proprio ruolo non solo come luogo della memoria e della tradizione, ma anche come spazio vivo di innovazione, ricerca e promozione territoriale. Una realtà capace di raccontare al pubblico nazionale l’identità più autentica di Reggio Calabria, attraverso un prodotto che da secoli rappresenta una delle eccellenze più riconoscibili della città.

L’appuntamento televisivo sarà quindi un’occasione importante per far conoscere ancora una volta al grande pubblico la storia, le caratteristiche peculiari e la cultura legata al bergamotto di Reggio Calabria, confermando il valore del museo come presidio culturale e promozionale di primo piano. Appuntamento da non perdere: domenica 17 maggio, alle ore 14.00, su Italia Uno, con “E-Planet”.

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