Elezioni comunali Messina, definito l’ordine di candidati e liste per le Circoscrizioni | DETTAGLI

Messina, reso definitivo l’ordine dei candidati alla carica di Presidente e delle liste per l’elezione dei Consigli circoscrizionali in vista delle elezioni comunali 2026

Elezioni Comunali
Foto di Gianluigi Basilietti / Ansa

La I e la II Sottocommissione Elettorale Circondariale, all’esito del sorteggio pubblico svoltosi, il 30 aprile scorso, e sulla base dei relativi verbali ufficiali hanno definito l’assegnazione del numero d’ordine definitivo dei candidati alla carica di presidente e delle liste dei candidati ai Consigli circoscrizionali del comune di Messina, così come compariranno nei manifesti elettorali e sulle schede di votazione in occasione delle elezioni amministrative 2026. La I Sottocommissione Elettorale Circondariale ha curato le operazioni relative alle Circoscrizioni IV, V, VI e VII, mentre la II Sottocommissione Elettorale Circondariale ha definito l’ordine per le Circoscrizioni I, II e III.

I CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

  1. Costa Alessandro
  2. Messina Vincenzo
  3. Bonfiglio Giovanni

Sono 16 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

  1. De Luca Sindaco Di Sicilia
  2. Partito Democratico
  3. Basile Sindaco Di Messina
  4. Sud Chiama Nord
  5. Marcello Scurria Sindaco Per Messina
  6. Fratelli D’italia – Giorgia Meloni
  7. Lega Messina
  8. Lavoro E Solidarietà
  9. Amo Messina
  10. Villaggi Protagonisti – Bonfiglio Presidente
  11. Liberi E Forti
  12. Popolari Autonomisti – Grande Sicilia
  13. Movimento 5 Stelle – Controcorrente
  14. Noi Moderati
  15. Messina Presidente
  16. Costa Presidente

II CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

  1. Siracusano Davide
  2. Carabellò Francesco
  3. Raffa Domenico

Sono 18 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

  1. Il Futuro È Adesso
  2. Sud Chiama Nord
  3. Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050
  4. Lavoro E Solidarietà
  5. Basile Sindaco Di Messina
  6. Forza Italia
  7. Noi Del Secondo Quartiere
  8. Fratelli D’italia
  9. Raffa Presidente
  10. Popolari Autonomisti – Grande Sicilia
  11. De Luca Sindaco Di Sicilia
  12. Movimento 5 Stelle – Controcorrente
  13. Partito Democratico
  14. Lega Messina
  15. Marcello Scurria Sindaco Per Messina
  16. Amo Messina
  17. Messina Protagonista
  18. Davide Siracusano Presidente

III CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

  1. Smedile Roberto
  2. Cacciotto Alessandro
  3. Cucè Natale

Sono 22 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

  1. Movimento 5 Stelle – Controcorrente
  2. Federico Per Messina
  3. Amo Messina
  4. Noi Moderati
  5. Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista
  6. Cateno Per I Giovani
  7. Marcello Scurria Sindaco Per Messina
  8. Il Futuro È Adesso
  9. Liberi E Forti
  10. Cacciotto Presidente
  11. Basile Sindaco Di Messina
  12. De Luca Sindaco Di Sicilia
  13. Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia
  14. Fratelli D’italia Giorgia Meloni
  15. Forza Italia Berlusconi
  16. Partito Democratico
  17. Prima L’italia
  18. Messina Protagonista
  19. Lega Messina
  20. Sud Chiama Nord
  21. Cucè Presidente
  22. Lavoro E Solidarietà

IV CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

  1. Coletta Renato
  2. Cannavò Santi, detto Santino
  3. Cucinotta Nicola

Sono 22 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

  1. Orgoglio Messinese
  2. Liberi E Forti
  3. Prima L’italia
  4. Lavoro E Solidarietà
  5. Movimento 5 Stelle – Controcorrente
  6. Amo Messina
  7. La Politica Del Fare
  8. Forza Italia
  9. De Luca Sindaco Di Sicilia
  10. Basile Sindaco Di Messina
  11. Messina Protagonista
  12. Cateno Per I Giovani
  13. Il Futuro È Adesso
  14. Nicola Cucinotta Presidente
  15. Marcello Scurria Sindaco Per Messina
  16. Coletta Presidente
  17. Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia
  18. Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050
  19. Fratelli D’italia
  20. Partito Democratico
  21. Sud Chiama Nord
  22. Federico Per Messina

V CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

  1. Picciotto Giuseppe, detto Pippo
  2. Verso Raffaele
  3. Belfiore Beatrice

Sono 20 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

  1. Marcello Scurria Sindaco Per Messina
  2. Verso Presidente
  3. Movimento 5 Stelle – Controcorrente
  4. Federico Per Messina
  5. Fratelli D’italia
  6. Forza Italia
  7. Belfiore Presidente
  8. Insieme Per La V
  9. Cateno Per I Giovani
  10. Partito Democratico
  11. Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia
  12. De Luca Sindaco Di Sicilia
  13. Lavoro E Solidarietà
  14. Sud Chiama Nord
  15. Prima L’italia
  16. Messina Protagonista
  17. Basile Sindaco Di Messina
  18. Amo Messina
  19. Orgoglio Messinese
  20. Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050

VI CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

  1. Scandurra Salvatore
  2. Sacha Cardile
  3. Valbruzzi Maria, detta Mariella

Sono 17 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

  1. Partito Democratico
  2. Amo Messina
  3. Basile Sindaco Di Messina
  4. Fratelli D’italia
  5. Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050
  6. Forza Italia
  7. Marcello Scurria Sindaco Per Messina
  8. Movimento 5 Stelle – Controcorrente
  9. Scandurra Presidente
  10. Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia
  11. Federico Per Messina
  12. Cardile Presidente
  13. Prima Peloro
  14. De Luca Sindaco Di Sicilia
  15. Lavoro E Solidarietà
  16. Sud Chiama Nord
  17. Lega Messina

VII CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

  1. Caprì Antonino, detto Ninni
  2. Pagano Francesco
  3. Grosso Salvatore

Sono 14 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

  1. Basile Sindaco Di Messina
  2. Forza Italia
  3. Fratelli D’italia
  4. Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia
  5. Sud Chiama Nord
  6. Marcello Scurria Sindaco Per Messina
  7. Pagano Presidente
  8. Movimento 5 Stelle – Controcorrente
  9. Rete Dei Casali
  10. Partito Democratico
  11. Lavoro E Solidarietà
  12. Caprì Presidente
  13. De Luca Sindaco Di Sicilia
  14. Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050

Le liste sono riportate secondo la denominazione ufficialmente depositata e nell’ordine definitivo risultante dai verbali di sorteggio, con i collegamenti ai candidati sindaco come da documentazione elettorale.

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