Elezioni comunali Messina, definito l’ordine di candidati e liste per le Circoscrizioni | DETTAGLI

La I e la II Sottocommissione Elettorale Circondariale, all’esito del sorteggio pubblico svoltosi, il 30 aprile scorso, e sulla base dei relativi verbali ufficiali hanno definito l’assegnazione del numero d’ordine definitivo dei candidati alla carica di presidente e delle liste dei candidati ai Consigli circoscrizionali del comune di Messina, così come compariranno nei manifesti elettorali e sulle schede di votazione in occasione delle elezioni amministrative 2026. La I Sottocommissione Elettorale Circondariale ha curato le operazioni relative alle Circoscrizioni IV, V, VI e VII, mentre la II Sottocommissione Elettorale Circondariale ha definito l’ordine per le Circoscrizioni I, II e III.

I CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

Costa Alessandro Messina Vincenzo Bonfiglio Giovanni

Sono 16 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

De Luca Sindaco Di Sicilia Partito Democratico Basile Sindaco Di Messina Sud Chiama Nord Marcello Scurria Sindaco Per Messina Fratelli D’italia – Giorgia Meloni Lega Messina Lavoro E Solidarietà Amo Messina Villaggi Protagonisti – Bonfiglio Presidente Liberi E Forti Popolari Autonomisti – Grande Sicilia Movimento 5 Stelle – Controcorrente Noi Moderati Messina Presidente Costa Presidente

II CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

Siracusano Davide Carabellò Francesco Raffa Domenico

Sono 18 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

Il Futuro È Adesso Sud Chiama Nord Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050 Lavoro E Solidarietà Basile Sindaco Di Messina Forza Italia Noi Del Secondo Quartiere Fratelli D’italia Raffa Presidente Popolari Autonomisti – Grande Sicilia De Luca Sindaco Di Sicilia Movimento 5 Stelle – Controcorrente Partito Democratico Lega Messina Marcello Scurria Sindaco Per Messina Amo Messina Messina Protagonista Davide Siracusano Presidente

III CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

Smedile Roberto Cacciotto Alessandro Cucè Natale

Sono 22 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

Movimento 5 Stelle – Controcorrente Federico Per Messina Amo Messina Noi Moderati Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Cateno Per I Giovani Marcello Scurria Sindaco Per Messina Il Futuro È Adesso Liberi E Forti Cacciotto Presidente Basile Sindaco Di Messina De Luca Sindaco Di Sicilia Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia Fratelli D’italia Giorgia Meloni Forza Italia Berlusconi Partito Democratico Prima L’italia Messina Protagonista Lega Messina Sud Chiama Nord Cucè Presidente Lavoro E Solidarietà

IV CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

Coletta Renato Cannavò Santi, detto Santino Cucinotta Nicola

Sono 22 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

Orgoglio Messinese Liberi E Forti Prima L’italia Lavoro E Solidarietà Movimento 5 Stelle – Controcorrente Amo Messina La Politica Del Fare Forza Italia De Luca Sindaco Di Sicilia Basile Sindaco Di Messina Messina Protagonista Cateno Per I Giovani Il Futuro È Adesso Nicola Cucinotta Presidente Marcello Scurria Sindaco Per Messina Coletta Presidente Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050 Fratelli D’italia Partito Democratico Sud Chiama Nord Federico Per Messina

V CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

Picciotto Giuseppe, detto Pippo Verso Raffaele Belfiore Beatrice

Sono 20 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

Marcello Scurria Sindaco Per Messina Verso Presidente Movimento 5 Stelle – Controcorrente Federico Per Messina Fratelli D’italia Forza Italia Belfiore Presidente Insieme Per La V Cateno Per I Giovani Partito Democratico Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia De Luca Sindaco Di Sicilia Lavoro E Solidarietà Sud Chiama Nord Prima L’italia Messina Protagonista Basile Sindaco Di Messina Amo Messina Orgoglio Messinese Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050

VI CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

Scandurra Salvatore Sacha Cardile Valbruzzi Maria, detta Mariella

Sono 17 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

Partito Democratico Amo Messina Basile Sindaco Di Messina Fratelli D’italia Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050 Forza Italia Marcello Scurria Sindaco Per Messina Movimento 5 Stelle – Controcorrente Scandurra Presidente Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia Federico Per Messina Cardile Presidente Prima Peloro De Luca Sindaco Di Sicilia Lavoro E Solidarietà Sud Chiama Nord Lega Messina

VII CIRCOSCRIZIONE

Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo

Caprì Antonino, detto Ninni Pagano Francesco Grosso Salvatore

Sono 14 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:

Basile Sindaco Di Messina Forza Italia Fratelli D’italia Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia Sud Chiama Nord Marcello Scurria Sindaco Per Messina Pagano Presidente Movimento 5 Stelle – Controcorrente Rete Dei Casali Partito Democratico Lavoro E Solidarietà Caprì Presidente De Luca Sindaco Di Sicilia Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050

Le liste sono riportate secondo la denominazione ufficialmente depositata e nell’ordine definitivo risultante dai verbali di sorteggio, con i collegamenti ai candidati sindaco come da documentazione elettorale.