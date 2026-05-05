Elezioni comunali Messina, definito l’ordine di candidati e liste per le Circoscrizioni | DETTAGLI

La I e la II Sottocommissione Elettorale Circondariale, all’esito del sorteggio pubblico svoltosi, il 30 aprile scorso, e sulla base dei relativi verbali ufficiali hanno definito l’assegnazione del numero d’ordine definitivo dei candidati alla carica di presidente e delle liste dei candidati ai Consigli circoscrizionali del comune di Messina, così come compariranno nei manifesti elettorali e sulle schede di votazione in occasione delle elezioni amministrative 2026. La I Sottocommissione Elettorale Circondariale ha curato le operazioni relative alle Circoscrizioni IV, V, VI e VII, mentre la II Sottocommissione Elettorale Circondariale ha definito l’ordine per le Circoscrizioni I, II e III.
I CIRCOSCRIZIONE
Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo
- Costa Alessandro
- Messina Vincenzo
- Bonfiglio Giovanni
Sono 16 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:
- De Luca Sindaco Di Sicilia
- Partito Democratico
- Basile Sindaco Di Messina
- Sud Chiama Nord
- Marcello Scurria Sindaco Per Messina
- Fratelli D’italia – Giorgia Meloni
- Lega Messina
- Lavoro E Solidarietà
- Amo Messina
- Villaggi Protagonisti – Bonfiglio Presidente
- Liberi E Forti
- Popolari Autonomisti – Grande Sicilia
- Movimento 5 Stelle – Controcorrente
- Noi Moderati
- Messina Presidente
- Costa Presidente
II CIRCOSCRIZIONE
Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo
- Siracusano Davide
- Carabellò Francesco
- Raffa Domenico
Sono 18 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:
- Il Futuro È Adesso
- Sud Chiama Nord
- Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050
- Lavoro E Solidarietà
- Basile Sindaco Di Messina
- Forza Italia
- Noi Del Secondo Quartiere
- Fratelli D’italia
- Raffa Presidente
- Popolari Autonomisti – Grande Sicilia
- De Luca Sindaco Di Sicilia
- Movimento 5 Stelle – Controcorrente
- Partito Democratico
- Lega Messina
- Marcello Scurria Sindaco Per Messina
- Amo Messina
- Messina Protagonista
- Davide Siracusano Presidente
III CIRCOSCRIZIONE
Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo
- Smedile Roberto
- Cacciotto Alessandro
- Cucè Natale
Sono 22 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:
- Movimento 5 Stelle – Controcorrente
- Federico Per Messina
- Amo Messina
- Noi Moderati
- Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista
- Cateno Per I Giovani
- Marcello Scurria Sindaco Per Messina
- Il Futuro È Adesso
- Liberi E Forti
- Cacciotto Presidente
- Basile Sindaco Di Messina
- De Luca Sindaco Di Sicilia
- Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia
- Fratelli D’italia Giorgia Meloni
- Forza Italia Berlusconi
- Partito Democratico
- Prima L’italia
- Messina Protagonista
- Lega Messina
- Sud Chiama Nord
- Cucè Presidente
- Lavoro E Solidarietà
IV CIRCOSCRIZIONE
Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo
- Coletta Renato
- Cannavò Santi, detto Santino
- Cucinotta Nicola
Sono 22 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:
- Orgoglio Messinese
- Liberi E Forti
- Prima L’italia
- Lavoro E Solidarietà
- Movimento 5 Stelle – Controcorrente
- Amo Messina
- La Politica Del Fare
- Forza Italia
- De Luca Sindaco Di Sicilia
- Basile Sindaco Di Messina
- Messina Protagonista
- Cateno Per I Giovani
- Il Futuro È Adesso
- Nicola Cucinotta Presidente
- Marcello Scurria Sindaco Per Messina
- Coletta Presidente
- Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia
- Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050
- Fratelli D’italia
- Partito Democratico
- Sud Chiama Nord
- Federico Per Messina
V CIRCOSCRIZIONE
Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo
- Picciotto Giuseppe, detto Pippo
- Verso Raffaele
- Belfiore Beatrice
Sono 20 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:
- Marcello Scurria Sindaco Per Messina
- Verso Presidente
- Movimento 5 Stelle – Controcorrente
- Federico Per Messina
- Fratelli D’italia
- Forza Italia
- Belfiore Presidente
- Insieme Per La V
- Cateno Per I Giovani
- Partito Democratico
- Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia
- De Luca Sindaco Di Sicilia
- Lavoro E Solidarietà
- Sud Chiama Nord
- Prima L’italia
- Messina Protagonista
- Basile Sindaco Di Messina
- Amo Messina
- Orgoglio Messinese
- Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050
VI CIRCOSCRIZIONE
Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo
- Scandurra Salvatore
- Sacha Cardile
- Valbruzzi Maria, detta Mariella
Sono 17 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:
- Partito Democratico
- Amo Messina
- Basile Sindaco Di Messina
- Fratelli D’italia
- Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050
- Forza Italia
- Marcello Scurria Sindaco Per Messina
- Movimento 5 Stelle – Controcorrente
- Scandurra Presidente
- Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia
- Federico Per Messina
- Cardile Presidente
- Prima Peloro
- De Luca Sindaco Di Sicilia
- Lavoro E Solidarietà
- Sud Chiama Nord
- Lega Messina
VII CIRCOSCRIZIONE
Candidati alla carica di presidente – numero d’ordine definitivo
- Caprì Antonino, detto Ninni
- Pagano Francesco
- Grosso Salvatore
Sono 14 le liste dei candidati alla carica di consigliere, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio:
- Basile Sindaco Di Messina
- Forza Italia
- Fratelli D’italia
- Popolari E Autonomisti – Grande Sicilia
- Sud Chiama Nord
- Marcello Scurria Sindaco Per Messina
- Pagano Presidente
- Movimento 5 Stelle – Controcorrente
- Rete Dei Casali
- Partito Democratico
- Lavoro E Solidarietà
- Caprì Presidente
- De Luca Sindaco Di Sicilia
- Democrazia Cristiana – Partito Repubblicano Italiano – Partito Animalista Ecologisti 2050
Le liste sono riportate secondo la denominazione ufficialmente depositata e nell’ordine definitivo risultante dai verbali di sorteggio, con i collegamenti ai candidati sindaco come da documentazione elettorale.