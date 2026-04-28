Reggio Calabria, morte Alberto Sarra: il cordoglio del sindaco f.f. Domenico Battaglia

Il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato e politico Alberto Sarra, figura di rilievo della vita istituzionale cittadina e regionale. “La notizia della scomparsa di Alberto Sarra addolora la nostra comunità. Pur appartenendo a percorsi politici differenti, va riconosciuto il suo impegno nelle istituzioni locali e regionali, iniziato nelle circoscrizioni e proseguito negli anni in diversi incarichi pubblici. In questo momento, il pensiero va alla famiglia e ai suoi cari, ai quali rivolgo le più sincere condoglianze a nome dell’Amministrazione comunale“.