Reggio Calabria, il polo liceale “Campanella – M. Preti – Frangipane” vince un concorso letterario in memoria di Corrado Alvaro

Il polo liceale “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria vince il concorso letterario “Calabria, terra mia: Dalla Calabria all’Europa” in memoria di Corrado Alvaro. Asia Quattrone e Martina Ritondale, studentesse della classe V L del liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane”, si sono aggiudicate il primo premio con un testo teatrale sulle figure di Sebastiano Babel e Anna – l’uomo nel labirinto -, Giasone e Medea – la lunga notte di Medea – testi di Corrado Alvaro. Le studentesse sono state coordinate dalla Prof.ssa Barbara Princi, docente di lettere del liceo artistico.

L’evento si è tenuto presso la sala Monteleone di Palazzo Campanella

L’evento si è tenuto presso la sala Monteleone di Palazzo Campanella, nell’ambito del “CORRADO ALVARO DAY NEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA” promosso dall’A.I.PAR.C con gli interventi del Prof. Aldo Maria Morace, del Prof. Lo Castro, del Prof. D’Elia e del Prof. Caridi. durante il quale sono stati premiati gli studenti dei licei reggini che hanno partecipato al progetto . Il testo delle studentesse Asia Quattrone e Martina Ritondale, della classe V sez. L del Liceo “T. Campanella-M. Preti Frangipane”, sezione Liceo Artistico, si è aggiudicato il primo premio della giuria qualificata. Premio miglior video anche per gli studenti del liceo classico “T. Campanella” guidati dalla Prof.ssa Paola Latella.

Il Dirigente scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, orgoglioso dell’impegno profuso dagli allievi del Polo liceale ha esortato gli studenti tutti a inseguire i propri sogni con determinazione e autonomia di giudizio. Il futuro dei giovani talenti si costruisce a partire dalla conoscenza della nostra radici culturali.