Presentato lo Slalom Tricolore di Gambarie: info e dettagli dell’edizione 2026 | FOTO e INTERVISTE

Si è tenuta oggi, venerdì 24 aprile alle ore 10:00, presso Palazzo Campanella a Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dello Slalom Tricolore di Gambarie. Nell’occasione sono stati presentati anche gli eventi sportivi e culturali che ACI ha in programma nel resto dell’anno. L’appuntamento, ormai classico del motorismo su strada, da anni ha superato la sola dimensione meridionale ed è diventato tappa del campionato italiano di velocità automobilistica fra le postazioni. Domenica 26 aprile, sulla mitica SS 184, la strada che ha ospitato più eventi a motore al mondo nel dopoguerra, si celebra una nuova edizione dello slalom di Gambarie, tappa di apertura del campionato nazionale di specialità.

L’evento è curato, come in ogni edizione, dalla scuderia “Piloti per Passione” di Sambatello, diretta da Elisa Denisi.

Il percorso aspromontano è l’unico in Italia ricavato all’interno di un Parco Nazionale ed è unanimemente considerato tra i più belli della penisola per quota tecnica e velocistica.

Le manifestazioni motoristiche organizzate in settant’anni lungo i vari segmenti della strada che da Gallico porta a Gambarie d’Aspromonte hanno sempre prodotto un significativo beneficio per l’economia locale.

In occasione della gara, il percorso sarà chiuso all’altezza di Mannoli e fino a pochi metri prima di Piazza Mangeruca attorno alle ore 8 del mattino. Lo svolgimento prevede una manche di ricognizione e tre sessioni cronometrate, valide per il risultato finale.

Al via saranno presenti la maggior parte dei più forti specialisti italiani di velocità fra le postazioni.

Nei giorni scorsi l’ANAS ha effettuato importanti interventi integrativi sull’arteria, già completamente rifatta nel 2019. I lavori hanno ulteriormente migliorato il livello infrastrutturale e porteranno benefici permanenti alla viabilità quotidiana.